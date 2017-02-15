Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 15/02/2017 22:01

Yolcu otobÃ¼sÃ¼ ÅŸarampole devrildi 21 yaralÄ±


Kayseri'de seyir halinde olan yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n ÅŸarampole devrilmesi sonucu 21 kiÅŸi yaralandÄ±.

Kayseri'nin PÄ±narbaÅŸÄ± ilçesinin Bahçecik mevkinde bir yolcu otobüsü ÅŸarampole devrildi. KazanÄ±n ardÄ±ndan bölgeye çok sayÄ±da saÄŸlÄ±k ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yol güvenliÄŸini saÄŸlarken saÄŸlÄ±k ekipleri de yaralÄ±lara müdahale etti. Ä°lk bilgilere göre yaralanan 21 kiÅŸi saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan kentteki hastanelere kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Ekiplerin çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

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