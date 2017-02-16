GÃ¼nlerdir haber alÄ±nmayan Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi bakÄ±n nasÄ±l bulundu

Bolu'da Ã¼niversite okuyan 20 yaÅŸÄ±ndaki Furkan Faik YÄ±lmaz'dan iki gÃ¼ndÃ¼r haber alÄ±namÄ±yordu. YÄ±lmaz'Ä±n evinde yapÄ±lan arama sonucunda genÃ§ adamÄ±n uyuduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi

Bolu'da kendisinden iki gündür haber alÄ±namayan üniversite öÄŸrencisi evinde uyurken bulundu.AlÄ±nan bilgiye göre, Abant Ä°zzet Baysal Üniversitesi öÄŸrencisi 20 yaÅŸÄ±ndaki Furkan Faik YÄ±lmaz'dan iki gündür haber alamayan yakÄ±nlarÄ± ile okul arkadaÅŸlarÄ± polis ekiplerinden yardÄ±m istedi.Bolu Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± polis ekipleri, üniversite öÄŸrencisinin kaldÄ±ÄŸÄ± Borazanlar Mahallesi 434. Sokak üzerindeki apart eve geldi. KapÄ±yÄ± çalan ekipler içeriden ses gelmemesi üzerine saÄŸlÄ±k ekipleri ile itfaiyeye haber verdi.

YÄ±lmaz'Ä±n kaldÄ±ÄŸÄ± apart dairesinin kapÄ±sÄ±nÄ± çilingir yardÄ±mÄ±yla açan ekipler, üniversite öÄŸrencisini evinde uyurken buldu.Üniversite öÄŸrencisinin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu belirleyen saÄŸlÄ±k ekipleri ile polis ekipleri olay yerinden ayrÄ±ldÄ±.