17 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kÄ±z refakatÃ§i olduÄŸu hastanenin Ã§amaÅŸÄ±rhanesinde tecavÃ¼ze uÄŸradÄ±

Samsun'da bir akrabasının yanında hastanede refakatçi olarak kalan 17 yaşındaki genç kız, hasta bakıcının tecavüzüne uğradığını ve hamile kaldığını belirterek dava açtı ancak tecavüzcü kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da, 17 yaşındaki genç kız trafik kazası geçiren akrabasının yanında hastanede refakatçi olarak kaldığı sırada hasta bakıcı 40 yaşındaki M.Y.'nin çamaşırhanede kendisine tecavüz edip hamile bıraktığını iddia ederek şikayetçi oldu. M.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Evli olduğu öğrenilen M.Y., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Polisteki sorgusu tamamlanan M.Y., "cinsel saldırı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak mahkeme hamile kalan kızın bebeğinin M.Y.'den olup olmadığının tespiti için DNA testi yapılmasına karar verdi. Soruşturma devam ediyor.