17 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kÄ±z refakatÃ§i olduÄŸu hastanenin Ã§amaÅŸÄ±rhanesinde tecavÃ¼ze uÄŸradÄ±

Samsun'da bir akrabasÄ±nÄ±n yanÄ±nda hastanede refakatÃ§i olarak kalan 17 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kÄ±z, hasta bakÄ±cÄ±nÄ±n tecavÃ¼zÃ¼ne uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek dava aÃ§tÄ± ancak tecavÃ¼zcÃ¼ kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Samsun'da, 17 yaÅŸÄ±ndaki genç kÄ±z trafik kazasÄ± geçiren akrabasÄ±nÄ±n yanÄ±nda hastanede refakatçi olarak kaldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada hasta bakÄ±cÄ± 40 yaÅŸÄ±ndaki M.Y.'nin çamaÅŸÄ±rhanede kendisine tecavüz edip hamile bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek ÅŸikayetçi oldu. M.Y., Samsun Emniyet MüdürlüÄŸü AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü Ahlak Bürosu ekipleri tarafÄ±ndan yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Evli olduÄŸu öÄŸrenilen M.Y., hakkÄ±ndaki suçlamalarÄ± kabul etmedi ve kendisine iftira atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü. Polisteki sorgusu tamamlanan M.Y., "cinsel saldÄ±rÄ±" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Y., adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Ancak mahkeme hamile kalan kÄ±zÄ±n bebeÄŸinin M.Y.'den olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespiti için DNA testi yapÄ±lmasÄ±na karar verdi. SoruÅŸturma devam ediyor.