TÃ¼rkiye'nin ilk yÃ¼z nakillisi Recep Sert'ten kÃ¶tÃ¼ haber ErdoÄŸan'dan istekte bulundular

TÃ¼rkiye'de ilk yÃ¼z naklinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Recep Sert'in tedavilerinin devam etmesi sonucu iÅŸ yerine gidemediÄŸi ve bu nedenle iÅŸten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Recep Sert'in eÅŸi CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan yardÄ±m istediklerini sÃ¶yledi.

Bursa'da temizlediÄŸi tüfeÄŸin ateÅŸ almasÄ± sonucu yüzü tanÄ±nmayacak hale gelen ve Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi TÄ±p Fakültesi'nde yüz ve çene nakli yapÄ±ldÄ±ktan sonra tedavi gördüÄŸü hastanede tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Esma Akyurt ile evlenen Recep Sert'in, geçen yÄ±l dünyaya gelen kÄ±zlarÄ± Hila Emine, 1 yaÅŸÄ±nÄ± doldurarak yavaÅŸ yavaÅŸ yürümeye baÅŸladÄ±. Esma Sert, kÄ±zÄ±nÄ±n babasÄ±na çok daha düÅŸkün olduÄŸunu söyledi. Tedavisi devam eden Recep Sert'Ä±n iÅŸine, geçen ay son verildi. Sert'in tazminatÄ±nÄ± alarak iÅŸten ayrÄ±lmasÄ±na gerekçe olarak tüm uyarÄ±lara raÄŸmen iÅŸyerinde disiplinsiz çalÄ±ÅŸmasÄ± ve görev yaptÄ±ÄŸÄ± 23 ay içersinde toplam 376 gün iÅŸe gelmemesi gerekçe gösterildi. EÅŸinin tedavisinin halen devam ettiÄŸini söyleyen Esma Sert, "Recep, tam olarak saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸamadÄ±. Hala doktor kontrolünde. Risk devam ediyor. Ben çalÄ±ÅŸmÄ±yorum. O da iÅŸten çÄ±kartÄ±ldÄ±. Kirada kalÄ±yoruz. KÄ±zÄ±mÄ±z var. Ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmiyoruz. Bizim için süpriz oldu. AyrÄ±ca Recep her iÅŸte çalÄ±ÅŸamaz. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zdan bize yardÄ±mcÄ± olmasÄ±nÄ± istiyoruz" dedi. Ä°negöl Belediyesi yetkilileri ise, Recep Sert'in defalarca uyarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± 'Belki deÄŸiÅŸir' diye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± birimin 3 kez deÄŸiÅŸtirildiÄŸini, sonunda iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.