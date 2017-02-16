CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Suudi Arabistan ziyaretinde Umre'yi de aradan Ã§Ä±karttÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Suudi Arabistan'a yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretin ardÄ±ndan Ã¶zel uÃ§ak ile Mescid-i Haram'Ä± ziyaret edip umresini tamamladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiÄŸi Suudi Arabistan'da umre yaptÄ±. ErdoÄŸan, Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi'yi de ziyaret etti. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak ile Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (MÄ°T) MüsteÅŸarÄ± Hakan Fidan da umre yaptÄ±. Umre ziyaretini tamamlayan ErdoÄŸan, daha sonra Suudi Arabistan Kraliyet Konukevi'ne geçti.