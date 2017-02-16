Dev kuruma FETÃ– operasyonu 24 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda TÃœBÄ°TAK'a yÃ¶nelik operasyon gerÃ§ekleÅŸtirilerek 24 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± emniyet tarafÄ±ndan bildirildi.

Kocaeli Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi, FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraÅŸtÄ±rma Kurumu (TÜBÄ°TAK) çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yönelik operasyon gerçekleÅŸtirdi. Örgütle baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu ve ByLock kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 24 kiÅŸiye yönelik operasyon düzenlendi. 14 kiÅŸi Ä°stanbul'da, 8 kiÅŸi Kocaeli'de, 2 kiÅŸi ise Ankara'da evlerinde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸiler arasÄ±nda mühendislerin de olduÄŸu öÄŸrenildi. 24 kiÅŸi Kocaeli Emniyet MüdürlüÄŸü'ne getirilirken, Gebze'de TÜBÄ°TAK'ta bulunan odalarÄ±nda da arama yapÄ±lacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. SoruÅŸturma devam ediyor.