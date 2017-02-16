Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 16/02/2017 11:00

Zincirleme trafik kazasÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± detay 11 yaÅŸÄ±ndaki Suriyeli yardÄ±ma koÅŸtu


Kayseri'de 11 aracÄ±n zincirleme kazasÄ±na Suriyeli bir Ã§ocuk yetiÅŸti. Kazada can kaybÄ± olmazken 11 yaÅŸÄ±ndaki Suriyeli Nurettin, kazadan sonra ortalÄ±ÄŸa daÄŸÄ±lan cam kÄ±rÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼pÃ¼rgeyle temizledi.

Kayseri'de Kocasinan BulvarÄ± ile 30 AÄŸustos BulvarÄ± kavÅŸaÄŸÄ±nda 11 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± trafik kazasÄ± meydana geldi. Kaza nedeniyle yol yaklaÅŸÄ±k bir saat trafiÄŸe kapandÄ±. Trafik ekiplerinin kazaya karÄ±ÅŸan araçlarÄ± yoldan kaldÄ±rmaya çalÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda 3 yÄ±l önce Kayseri'ye ailesiyle birlikte gelen 11 yaÅŸÄ±ndaki Suriyeli Nurettin Ellale, eline aldÄ±ÄŸÄ± süpürge ile yolda temizlik yaptÄ±. KazayÄ± görerek olay yerine geldiÄŸini ve saçÄ±lan parçalarÄ±n baÅŸka araçlara zarar vermemesi için yolu temizlediÄŸini söyleyen Suriyeli Nurettin, "KazayÄ± görerek geldim ve yola saçÄ±lan araç parçalarÄ±nÄ± süpürdüm. Kimse bana gel burayÄ± süpür demedi. Ben kendi baÅŸÄ±ma gelerek parçalarÄ± yol kenarÄ±na süpürdüm" diye konuÅŸtu.

 

 

 

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