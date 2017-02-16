Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 16/02/2017 11:29

Ä°ÅŸitme engelli genÃ§ gÃ¶zÃ¼nÃ¼n intikamÄ±nÄ± kadÄ±nÄ±n boÄŸazÄ±nÄ± keserek almÄ±ÅŸ


Antalya'da yaÅŸayan iÅŸitme engelli Mesut Boz, Aysel DoÄŸan'Ä± boÄŸazÄ±nÄ± keserek Ã¶ldÃ¼rmesinin nedenini aÃ§Ä±kladÄ±.

Antalya'nÄ±n GündoÄŸmuÅŸ'a baÄŸlÄ± OrtakonuÅŸ Mahallesi'nde 30 Mart 2015'te ormanlÄ±k alana mantar toplamaya giden ve 3 gün sonra jandarma ve vatandaÅŸÄ±n aramasÄ± sonucu uçurumda cesedi bulunan Aysel DoÄŸan'Ä± öldürdüÄŸü iddia edilen iÅŸitme engelli Mesut Boz'un yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya devam edildi. DuruÅŸmada tercüman aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ifade veren Mesut Boz, cinayeti iÅŸlemediÄŸini, kimin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da bilmediÄŸini söyledi.  Tercüman bilirkiÅŸi Nurettin BaloÄŸlu, mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n sorusu üzerine sanÄ±ÄŸÄ±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ertesi günü ifadesi sÄ±rasÄ±nda çaÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, "Ä°lk önce yanÄ±na kadÄ±n bir tercüman arkadaÅŸ girmiÅŸ ama sanÄ±kla herhangi bir ÅŸekilde iletiÅŸim kuramamÄ±ÅŸ. Daha sonra beni çaÄŸÄ±rdÄ±lar. SanÄ±ÄŸÄ±n yanÄ±na girdiÄŸimde samimiyet kurdum. Önce sol gözündeki rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n nedenini sordum. O sÄ±rada odada bulunan masanÄ±n üzerinde maktulün fotoÄŸraflarÄ± vardÄ±, onlarÄ± göstererek küçükken gözüne iÄŸne batÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi." dedi. Bunun üzerine kadÄ±na ne olduÄŸunu sorduÄŸunu söyleyen BaloÄŸlu, sanÄ±ÄŸÄ±n kadÄ±nÄ± mantar toplamaya gittiÄŸinde öldürdüÄŸünü söylediÄŸini aktardÄ±. BaloÄŸlu, sanÄ±ÄŸÄ±n jandarmadaki ifadesinin ardÄ±ndan yapÄ±lan yer gösterme sÄ±rasÄ±nda, jandarma kamerasÄ±nda ayrÄ±ntÄ±lÄ± ifadelerinin de mevcut olduÄŸunu belirtti.

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Dev kuruma FETÃ– operasyonu 24 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda TÃœBÄ°TAK'a yÃ¶nelik operasyon gerÃ§ekleÅŸtirilerek 24 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± emniyet tarafÄ±ndan bildirildi.


Zincirleme trafik kazasÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± detay 11 yaÅŸÄ±ndaki Suriyeli yardÄ±ma koÅŸtu

Kayseri'de 11 aracÄ±n zincirleme kazasÄ±na Suriyeli bir Ã§ocuk yetiÅŸti. Kazada can kaybÄ± olmazken 11 yaÅŸÄ±ndaki Suriyeli Nurettin, kazadan sonra ortalÄ±ÄŸa daÄŸÄ±lan cam kÄ±rÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼pÃ¼rgeyle temizledi.


TÃ¼rkiye'nin ilk yÃ¼z nakillisi Recep Sert'ten kÃ¶tÃ¼ haber ErdoÄŸan'dan istekte bulundular

TÃ¼rkiye'de ilk yÃ¼z naklinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Recep Sert'in tedavilerinin devam etmesi sonucu iÅŸ yerine gidemediÄŸi ve bu nedenle iÅŸten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Recep Sert'in eÅŸi CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan yardÄ±m istediklerini sÃ¶yledi.