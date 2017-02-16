Ä°ÅŸitme engelli genÃ§ gÃ¶zÃ¼nÃ¼n intikamÄ±nÄ± kadÄ±nÄ±n boÄŸazÄ±nÄ± keserek almÄ±ÅŸ

Antalya'da yaÅŸayan iÅŸitme engelli Mesut Boz, Aysel DoÄŸan'Ä± boÄŸazÄ±nÄ± keserek Ã¶ldÃ¼rmesinin nedenini aÃ§Ä±kladÄ±.

Antalya'nÄ±n GündoÄŸmuÅŸ'a baÄŸlÄ± OrtakonuÅŸ Mahallesi'nde 30 Mart 2015'te ormanlÄ±k alana mantar toplamaya giden ve 3 gün sonra jandarma ve vatandaÅŸÄ±n aramasÄ± sonucu uçurumda cesedi bulunan Aysel DoÄŸan'Ä± öldürdüÄŸü iddia edilen iÅŸitme engelli Mesut Boz'un yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya devam edildi. DuruÅŸmada tercüman aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ifade veren Mesut Boz, cinayeti iÅŸlemediÄŸini, kimin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da bilmediÄŸini söyledi. Tercüman bilirkiÅŸi Nurettin BaloÄŸlu, mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n sorusu üzerine sanÄ±ÄŸÄ±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ertesi günü ifadesi sÄ±rasÄ±nda çaÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, "Ä°lk önce yanÄ±na kadÄ±n bir tercüman arkadaÅŸ girmiÅŸ ama sanÄ±kla herhangi bir ÅŸekilde iletiÅŸim kuramamÄ±ÅŸ. Daha sonra beni çaÄŸÄ±rdÄ±lar. SanÄ±ÄŸÄ±n yanÄ±na girdiÄŸimde samimiyet kurdum. Önce sol gözündeki rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n nedenini sordum. O sÄ±rada odada bulunan masanÄ±n üzerinde maktulün fotoÄŸraflarÄ± vardÄ±, onlarÄ± göstererek küçükken gözüne iÄŸne batÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi." dedi. Bunun üzerine kadÄ±na ne olduÄŸunu sorduÄŸunu söyleyen BaloÄŸlu, sanÄ±ÄŸÄ±n kadÄ±nÄ± mantar toplamaya gittiÄŸinde öldürdüÄŸünü söylediÄŸini aktardÄ±. BaloÄŸlu, sanÄ±ÄŸÄ±n jandarmadaki ifadesinin ardÄ±ndan yapÄ±lan yer gösterme sÄ±rasÄ±nda, jandarma kamerasÄ±nda ayrÄ±ntÄ±lÄ± ifadelerinin de mevcut olduÄŸunu belirtti.