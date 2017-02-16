Antalya'da eÅŸi ve Ã§ocuklarÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼ren babanÄ±n cenazesini almaya geldiler

Antalya'da eÅŸini av tÃ¼feÄŸiyle, 2 Ã§ocuÄŸunu da ÅŸekerlemeyle zehirleyen baba, kendini de Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Muhammer GÃ¼n'Ã¼n cenazesini yakÄ±nlarÄ± almaya gelirken, Anna GÃ¼n ve Ã§ocuklarÄ±nÄ±n cenazeleri ise Rusya'ya gÃ¶nderildi.

Antalya'da çocuklarÄ± Leyla ve Viktor'u zehirleyerek, Rus uyruklu eÅŸi Anna Gün'ü de av tüfeÄŸiyle öldürdükten sonra aynÄ± tüfekle intihar eden Muammer Gün'ün cenazesi, topraÄŸa verilmek üzere yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan alÄ±ndÄ± Aksu Ä°lçesi'nde tek katlÄ± gecekonduda oturan 60 yaÅŸÄ±ndaki Muammer Gün, geçen pazartesi gece yarÄ±sÄ± çocuklarÄ± 11 yaÅŸÄ±ndaki Viktor ve 15 yaÅŸÄ±ndaki Leyla Gün'e, içine tarÄ±m ilacÄ± koyduÄŸu ÅŸekerlemeleri yedirip zehirledi. Muammer Gün, ardÄ±ndan KoçaÅŸ Temel Lisesi'nde Ä°ngilizce öÄŸretmeni eÅŸi 37 yaÅŸÄ±ndaki Anna Gün'ü göÄŸsüne pompalÄ± tüfekle ateÅŸ ederek öldürdü. Sabaha kadar cesetlerin baÅŸÄ±nda bekleyen Muammer Gün, saat 10.00 sÄ±ralarÄ±nda 155'i arayarak, çocuklarÄ±nÄ± zehirleyip eÅŸini tüfekle öldürdüÄŸünü, kendisinin de intihar edeceÄŸini söyledi. Muammer Gün, daha sonra pompalÄ± tüfeÄŸi aÄŸzÄ±na dayayÄ±p ateÅŸleyerek yaÅŸamÄ±na son verdi. DiÄŸer yandan Rusya'nÄ±n Antalya BaÅŸkonsolosluÄŸu yetkilileri, Anna Gün'ün Rusya'daki yakÄ±nlarÄ±yla irtibata geçti. YakÄ±nlarÄ±nÄ±n isteÄŸi üzerine Anna Gün ve çocuklarÄ±nÄ±n cenazeleri özel bir cenaze hizmetleri ÅŸirketi tarafÄ±ndan Adli TÄ±p Kurumu Morgu'ndan birkaç gün içinde alÄ±narak Rusya'ya gönderilecek.