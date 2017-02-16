Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 16/02/2017 13:22

FETÃ–'nÃ¼n kamuya elleriyle yerleÅŸtirdiÄŸi 15 bin 500 kiÅŸinin ismine ulaÅŸÄ±ldÄ±


SoruÅŸturmalar kapsamÄ±nda FETÃ–'nÃ¼n insan kaynaklarÄ±na yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen dava da ele geÃ§irilen "Mazi" adlÄ± ÅŸifreli dosyada yaklaÅŸÄ±k 15 bin 500 kiÅŸinin ismine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Bursa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, FETÖ'nün insan kaynaklarÄ± departmanÄ± gibi kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öne sürülen Bursa Ä°ÅŸ, Kariyer, EÄŸitim Merkezi DerneÄŸi soruÅŸturmasÄ±nda aranan "Semih" kod adlÄ± Necati Uysal'Ä±n kiÅŸisel veri havuzundaki "Mazi" adlÄ± ÅŸifreli dosyaya yönelik incelemeler devam ediyor. Örgütün "insan kaynaklarÄ±ndan sorumlu imamÄ±" olduÄŸu belirtilen Uysal'Ä±n evinde yapÄ±lan aramalarda ele geçirilen USB flash bellek içinde bulunan söz konusu dosya içinde, kamuya yerleÅŸtirildiÄŸi belirtilen yaklaÅŸÄ±k 15 bin 500 kiÅŸinin ismine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Örgüt içinde yapÄ±lan deÄŸerlendirmede 4 ve 5 puan alarak kamuya yerleÅŸtirildiÄŸi belirlenen 500 kiÅŸi hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, diÄŸerleriyle ilgili incelemelerin sürdüÄŸü öÄŸrenildi.

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