Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 16/02/2017 15:53

AKP'li Mehmet Cabbar evlilik programlarÄ±nÄ± terÃ¶r eylemlerine benzettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±


Evlilik programlarÄ± nedeniyle RTÃœK'e ÅŸikayet yaÄŸÄ±yor. AKP'li Mehmet Cabbar da RTÃœK'e bu konuyla ilgili bir yazÄ± yolladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Evlilik programlarÄ± nedeniyle RTÜK'e yaÄŸan ÅŸikayetlere bir yenisi daha eklendi. Kayseri Develi Ä°lçesi Belediye BaÅŸkanÄ± AK Parti'li Mehmet Cabbar, evlilik programlarÄ±nÄ± terör eylemlerine benzeterek televizyonlardaki evlilik programlarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için RTÜK'e yazÄ± yazdÄ±.Kayseri Belediyesi'nin RTÜK'e gönderdiÄŸi yazÄ±da, "NasÄ±l ki Kayseri'de, Ä°stanbul'da, Gaziantep'te patlamalar sonrasÄ± ÅŸehitlerimize canÄ±mÄ±z yanÄ±yor, içimiz acÄ±yorsa yaptÄ±klarÄ± yayÄ±nla, zihinleri körelterek aile temelini patlatmaya çalÄ±ÅŸan evlendirme programlarÄ±ndan da rahatsÄ±z olmalÄ±, canÄ±mÄ±z yanmalÄ±dÄ±r" denildi.

 

 

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