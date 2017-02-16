Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 16/02/2017 16:03

35 yÄ±llÄ±k yolcu gemisini internetten satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karttÄ±lar


35 yÄ±l boyunca yolcu taÅŸÄ±yan hatta EminÃ¶nÃ¼-KadÄ±kÃ¶y seferi yapan Åžehit Caner GÃ¶nyeli adlÄ± yolcu vapuru internetten satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul Åžehir HatlarÄ± bünyesinde 35 yÄ±l boyunca Ä°stanbullularÄ± iki yaka arasÄ±nda taÅŸÄ±yan "Åžehit Caner Gönyeli" isimli yolcu vapuru, sahibinden.com'da 1 milyon 200 bin lira bedelle satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±ldÄ±.Konuya iliÅŸkin sahibinden.com tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Deniz Ä°ÅŸletme MüdürlüÄŸü'nden 4 yÄ±l önce ihale ile satÄ±n alÄ±nan yolcu vapuru, 3 Åžubat'ta satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±ldÄ±. Vapura ÅŸu ana kadar yerli-yabancÄ± turizm iÅŸletmeleri ve mimarlar talip oldu.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Jirki aÅŸireti referandum oyunu aÃ§Ä±kladÄ±

Jirki aÅŸireti lideri Tahir AdÄ±yaman referandumda "evet" oyunu kullanacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.


TÃ¼rk kÄ±zÄ±nÄ±n Tayvan'daki baÅŸarÄ±sÄ± gururlandÄ±rdÄ±

TarÄ±msal Uygulamalar iÃ§in DÃ¼ÅŸÃ¼k Maliyetli YarÄ± - Otonom Mobil Robot adlÄ± projesiyle Tayvan'daki etkinliÄŸe katÄ±lan ÃœskÃ¼dar Amerikan Lisesi Ã¶ÄŸrencisi Alara GÃ¼ler, dÃ¼nya ikincisi oldu.


AKP'li Mehmet Cabbar evlilik programlarÄ±nÄ± terÃ¶r eylemlerine benzettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Evlilik programlarÄ± nedeniyle RTÃœK'e ÅŸikayet yaÄŸÄ±yor. AKP'li Mehmet Cabbar da RTÃœK'e bu konuyla ilgili bir yazÄ± yolladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.