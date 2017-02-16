35 yÄ±llÄ±k yolcu gemisini internetten satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karttÄ±lar

35 yÄ±l boyunca yolcu taÅŸÄ±yan hatta EminÃ¶nÃ¼-KadÄ±kÃ¶y seferi yapan Åžehit Caner GÃ¶nyeli adlÄ± yolcu vapuru internetten satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul Åžehir HatlarÄ± bünyesinde 35 yÄ±l boyunca Ä°stanbullularÄ± iki yaka arasÄ±nda taÅŸÄ±yan "Åžehit Caner Gönyeli" isimli yolcu vapuru, sahibinden.com'da 1 milyon 200 bin lira bedelle satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±ldÄ±.Konuya iliÅŸkin sahibinden.com tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Deniz Ä°ÅŸletme MüdürlüÄŸü'nden 4 yÄ±l önce ihale ile satÄ±n alÄ±nan yolcu vapuru, 3 Åžubat'ta satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±ldÄ±. Vapura ÅŸu ana kadar yerli-yabancÄ± turizm iÅŸletmeleri ve mimarlar talip oldu.