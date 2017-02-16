TÃ¼rk kÄ±zÄ±nÄ±n Tayvan'daki baÅŸarÄ±sÄ± gururlandÄ±rdÄ±

TarÄ±msal Uygulamalar iÃ§in DÃ¼ÅŸÃ¼k Maliyetli YarÄ± - Otonom Mobil Robot adlÄ± projesiyle Tayvan'daki etkinliÄŸe katÄ±lan ÃœskÃ¼dar Amerikan Lisesi Ã¶ÄŸrencisi Alara GÃ¼ler, dÃ¼nya ikincisi oldu.

Taiwan International Science Fair etkinliÄŸinde, Alara Güler, ''TarÄ±msal Uygulamalar için DüÅŸük Maliyetli YarÄ± - Otonom Mobil Robot' adlÄ± projesiyle dünya ikincisi oldu. Tayvan'da, 23 ülkeden 247 projenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Taiwan International Science Fair'de Türkiye'yi temsil eden Üsküdar Amerikan Lisesi öÄŸrencisi Alara Güler, "TohumBot" adÄ±nÄ± verdiÄŸi "TarÄ±msal Uygulamalar için DüÅŸük Maliyetli YarÄ± - Otonom Mobil Robot" adlÄ± projesiyle dünya ikincisi oldu. Alara Güler'in geliÅŸtirdiÄŸi TohumBot, özellikle küçük ve orta ölçekli insansÄ±z bahçe tarÄ±mÄ± alanlarÄ±nda kullanÄ±lacak. TohumBot, aynÄ± iÅŸi daha az insan gücü, maliyet ve zamanda gerçekleÅŸtirerek tarÄ±m sektöründe verimi arttÄ±racak.