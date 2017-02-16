Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 16/02/2017 16:08

Jirki aÅŸireti referandum oyunu aÃ§Ä±kladÄ±


Jirki aÅŸireti lideri Tahir AdÄ±yaman referandumda "evet" oyunu kullanacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

AdÄ±yaman'Ä±n yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu ziyaretten memnuniyetini dile getiren Tatar AÅŸireti Lideri Arslan Tatar, "Tahir AdÄ±yaman bugün bizi ziyaret ederek, referandum da aÅŸireti ve çevresi ile "evet" oyu kullanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Biz bundan çok büyük mutluluk duyduk. Kendilerine sonsuz teÅŸekkürlerimizi sunuyorum. Biliyorsunuz 16 Nisan'da Türkiye halkÄ± referandum a gidecek. Bizlerde sayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n etrafÄ±nda tüm aÅŸiret reislerimiz ile birlikte kenetlenerek, halkÄ±mÄ±zla birlikte 'evet diyeceÄŸimizi ifade etmiÅŸtik. Referandum kapsamÄ±nda bölgemizin aÅŸiret reisleri bir araya gelmiÅŸtik. Ziyaretler, bu kapsamda devam ediyor. Ä°nÅŸallah Türkiye'nin kaderini deÄŸiÅŸtirecek bu seçimde zaferle çÄ±kacaÄŸÄ±z. Allah yar ve yardÄ±mcÄ±mÄ±z olsun" dedi. Tatar'Ä± evinde ziyaret eden Jirki aÅŸiret lideri Tahir AdÄ±yaman ise, "Milletimizin, ÅžÄ±rnak'Ä±n ve ilçelerin selameti için referandum da 'evet' diyeceÄŸiz. Ä°nÅŸallah yüzümüzün akÄ±yla çÄ±kacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


TÃ¼rk kÄ±zÄ±nÄ±n Tayvan'daki baÅŸarÄ±sÄ± gururlandÄ±rdÄ±

TarÄ±msal Uygulamalar iÃ§in DÃ¼ÅŸÃ¼k Maliyetli YarÄ± - Otonom Mobil Robot adlÄ± projesiyle Tayvan'daki etkinliÄŸe katÄ±lan ÃœskÃ¼dar Amerikan Lisesi Ã¶ÄŸrencisi Alara GÃ¼ler, dÃ¼nya ikincisi oldu.


35 yÄ±llÄ±k yolcu gemisini internetten satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karttÄ±lar

35 yÄ±l boyunca yolcu taÅŸÄ±yan hatta EminÃ¶nÃ¼-KadÄ±kÃ¶y seferi yapan Åžehit Caner GÃ¶nyeli adlÄ± yolcu vapuru internetten satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.


AKP'li Mehmet Cabbar evlilik programlarÄ±nÄ± terÃ¶r eylemlerine benzettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Evlilik programlarÄ± nedeniyle RTÃœK'e ÅŸikayet yaÄŸÄ±yor. AKP'li Mehmet Cabbar da RTÃœK'e bu konuyla ilgili bir yazÄ± yolladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.