Jirki aÅŸireti referandum oyunu aÃ§Ä±kladÄ±

Jirki aÅŸireti lideri Tahir AdÄ±yaman referandumda "evet" oyunu kullanacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

AdÄ±yaman'Ä±n yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu ziyaretten memnuniyetini dile getiren Tatar AÅŸireti Lideri Arslan Tatar, "Tahir AdÄ±yaman bugün bizi ziyaret ederek, referandum da aÅŸireti ve çevresi ile "evet" oyu kullanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Biz bundan çok büyük mutluluk duyduk. Kendilerine sonsuz teÅŸekkürlerimizi sunuyorum. Biliyorsunuz 16 Nisan'da Türkiye halkÄ± referandum a gidecek. Bizlerde sayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n etrafÄ±nda tüm aÅŸiret reislerimiz ile birlikte kenetlenerek, halkÄ±mÄ±zla birlikte 'evet diyeceÄŸimizi ifade etmiÅŸtik. Referandum kapsamÄ±nda bölgemizin aÅŸiret reisleri bir araya gelmiÅŸtik. Ziyaretler, bu kapsamda devam ediyor. Ä°nÅŸallah Türkiye'nin kaderini deÄŸiÅŸtirecek bu seçimde zaferle çÄ±kacaÄŸÄ±z. Allah yar ve yardÄ±mcÄ±mÄ±z olsun" dedi. Tatar'Ä± evinde ziyaret eden Jirki aÅŸiret lideri Tahir AdÄ±yaman ise, "Milletimizin, ÅžÄ±rnak'Ä±n ve ilçelerin selameti için referandum da 'evet' diyeceÄŸiz. Ä°nÅŸallah yüzümüzün akÄ±yla çÄ±kacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.