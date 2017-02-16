TerÃ¶ristler kadÄ±n kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girip kucaÄŸÄ±nda Ã§ocuklarla geliyor

El Bab'daki Ã§atÄ±ÅŸmalarda yaralanan Uzman Ã‡avuÅŸ Hasan HÃ¼seyin KarataÅŸ terÃ¶ristlerin hain planlarÄ±nÄ± anlattÄ±

El Bab'da terör örgütü DEAÅž'a karÅŸÄ± yürütülen operasyonda yaralanan Uzman ÇavuÅŸ Hasan Hüseyin KarataÅŸ, "Teröristler kadÄ±n kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na giriyor, kucaÄŸÄ±nda çocukla geliyor. Yoksa biz bu iÅŸi çoktan bitirirdik." diyerek teröristlerin korkunç planlarÄ±nÄ± anlattÄ±.

13 Åžubat'taki 1 ÅŸehit ve 4 askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da bacaÄŸÄ±na ÅŸarapnel parçasÄ±nÄ±n isabet etmesi sonucu kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Kilis'teki ilk tedavisinin ardÄ±ndan memleketi Amasya'ya getirilip Amasya Üniversitesi SabuncuoÄŸlu Åžerefedddin EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±nan 25 yaÅŸÄ±ndaki Hasan Hüseyin KarataÅŸ, "Bir tane Türk, 50'sine, 100'üne bedel ama iÅŸin içerisinde kahpelik var. Hainlik var. Yoksa silahsÄ±z dahi ellerimize bitiririz iÅŸi. CanlÄ± bombalar var. Ä°ntihar ediyor. KadÄ±n kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na giriyor. Geliyor. KucaÄŸÄ±nda çocukla geliyor. Yoksa biz bu iÅŸi çoktan bitirirdik. Sivillerin içine karÄ±ÅŸÄ±yorlar" diye konuÅŸtu.

"ÅžEHÄ°R YÜZDE 80, YÜZDE 90 KONTROL ALTINDA ÅžU AN"

Cerablus operasyonuna da katÄ±lan KarataÅŸ, "Akil Tepe'ye bayraÄŸÄ±mÄ±z diktik. Åžehitlerimizin kanÄ± yerde kalmadÄ±. O tepe alÄ±ndÄ±. KuÅŸatma tamamlandÄ±. Åžehir yüzde 80, yüzde 90 kontrol altÄ±nda ÅŸu anda" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"Ä°YÄ°LEÅžÄ°RSEM YÄ°NE ORAYA GÄ°DECEÄžÄ°M"

YaralÄ± arkadaÅŸÄ±na yardÄ±m etmeye giderken ayaÄŸÄ±na isabet eden ÅŸarapnel parçasÄ±nÄ±n 'zamanla gidecek bir ÅŸey' olduÄŸunu belirten El-Bab gazisi KarataÅŸ, "3 gün içinde iyileÅŸirsem yine oraya gideceÄŸim. Teker teker geberiyorlar çünkü. Son anlarÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yorlar. Bacaktan yaralandÄ±m. Elim, kolum çalÄ±ÅŸÄ±yor. Silah orada beni bekliyor" ifadelerini kullandÄ±.

Amasya Valisi Salih IÅŸÄ±k, 15. Piyade EÄŸitim Tugay KomutanÄ± Kurmay Albay Zafer UÄŸur, Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay Selami AkÅŸit, Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile diÄŸer yetkililer de ziyaret ettikleri Hasan Hüseyin KarataÅŸ'a moral verip durumu hakkÄ±nda doktorlardan bilgi aldÄ±lar.