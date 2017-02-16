Dikkat kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 20 santimetreyi aÅŸacak

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re bazÄ± illerde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor

Meteoroloji, Marmara'nÄ±n doÄŸusu, Ä°ç Anadolu'nun kuzeydoÄŸusu, Karadeniz, DoÄŸu Anadolu'nun güneydoÄŸusu ile Ankara'nÄ±n kuzey kesimleri, Kütahya, EskiÅŸehir, ÇankÄ±rÄ±, NiÄŸde, Karaman, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸinin tahmin edildiÄŸini duyurdu. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde kÄ±yÄ±larda kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± (20 cm ve üzeri) ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalÄ± ve çok bulutlu, Marmara'nÄ±n doÄŸusu, Ä°ç Anadolu'nun kuzeydoÄŸusu, Karadeniz, DoÄŸu Anadolu'nun güneydoÄŸusu ile Ankara'nÄ±n kuzey kesimleri, Kütahya, EskiÅŸehir, ÇankÄ±rÄ±, NiÄŸde, Karaman, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde kÄ±yÄ±larda kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± (20 cm. ve üzeri) ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.

RüzgarÄ±n, Marmara, KÄ±yÄ± Ege, Akdeniz, Ä°ç Anadolu'nun güneyi, Orta ve DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, DoÄŸu Anadolu'nun güney ve batÄ±sÄ± ile GüneydoÄŸu Anadolu'nun kuzeyinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doÄŸu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor.Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise, ülkemizin kuzeybatÄ± kesimlerinde 1 ila 3 derece artacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.