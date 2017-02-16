Kandilli Rasathanesinde Marmara depremi mesaisi

Kandilli Rasathanesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Haluk Ã–zener, Marmara Denizi'nde olabilecek depremle ilgili deÄŸerlendirmede bulundu

BoÄŸaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Marmara Denizi'nde olacak ve Ä°stanbul'u etkileyecek bir deprem beklentisinin ÅŸüphe götürmez bir gerçek olduÄŸunu belirterek, "Bunun zamanÄ±nÄ± verme ÅŸansÄ±mÄ±z yok." dedi.

BÜ Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma Enstitüsünde düzenlenen deprem deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ±na, Prof. Dr. Özener ile Ä°stanbul Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Halil Serdar CevheroÄŸlu, BÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) yöneticileri ve öÄŸretim üyeleri katÄ±ldÄ±.

Özener, gazetecilerin Çanakkale'de son günlerde yaÅŸanan depremleri sormasÄ± üzerine, Çanakkale'deki depremi yaÅŸayan tüm vatandaÅŸlara geçmiÅŸ olsun dileklerini iletti.

VatandaÅŸlarÄ±n, deprem ve sonrasÄ±nda Valilik ve AFAD’Ä±n uyarÄ±larÄ±na kulak asmasÄ±nÄ±n büyük önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Özener, "Åžubat ayÄ±nÄ±n 6'sÄ±nda baÅŸlayan deprem etkinliÄŸi sürmekte. Ä°lk belirleme ve ilk açÄ±klamalarÄ±mÄ±zda da bu deprem etkinliÄŸinin bir hafta, 15 gün, hatta daha uzun sürebileceÄŸini söylemiÅŸtik ve web sitemizden de takip edebileceÄŸiniz üzere, deprem etkinliÄŸi büyüklükleri azalarak sürmekte. Bunlar daha uzun sürebilir, yani bir hafta 15 gün daha da devam edebilir." ifadelerini kullandÄ±.

Özener, "Depremlerin öncü veya artçÄ± olduÄŸu yönünde bir bilgi var mÄ±?" sorusu üzerine, "Bunu maalesef bilemiyoruz, öncü olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±. Ancak büyük bir deprem gerçekleÅŸtikten sonra, 'bu öncüydü' diyebiliyoruz." dedi.

"Küçük depremlerin büyük bir depremi engellemesi mantÄ±klÄ± gelmiyor"

"Daha önce 5 büyüklüÄŸündeki depremlerin 7 ÅŸiddetindeki bir depremin enerjisini azalttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸtiniz. BunlarÄ±n bölgedeki ve hatta Ä°stanbul’daki bir depremin etkisini azalttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyebilir miyiz?" sorusu yöneltilen Özener, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"(Ä°kisi birbirinden baÄŸÄ±msÄ±z) demiÅŸtik. Yani Çanakkale'de olan depremlerle Marmara’da beklediÄŸiniz depremin birbiri ile alakasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸtik. Ä°stanbul özelinde, özellikle söylemiÅŸtik. Depremlerin büyüklüklerinden bahsederek, enerjisinden bahsederek, bir beÅŸli depremin 32 tane 5’lik depremin, bir tane 6'lÄ±k depreme karÅŸÄ±lÄ±k geldiÄŸi 32x32’lik depremin bir tane 7’lik deprem enerjisini karÅŸÄ±layabileceÄŸini söyledik. O kadar sÄ±klÄ±kta 5'lik deprem olmayacaÄŸÄ± için, olan küçük depremlerin büyük bir depremi engellemesi bilimsel olarak mantÄ±klÄ± gelmiyor."

Prof. Dr. Özener, Çanakkale'deki depremlerin Ä°stanbul depremini tetiklemesinin söz konusu olup olmayacaÄŸÄ± sorusuna da ÅŸöyle cevap verdi:

"Yok, hayÄ±r. Daha önce de söylediÄŸim gibi birbirinden baÄŸÄ±msÄ±z faylar ve yerlerden bahsediyoruz. Ä°stanbul’u bekleyen, Marmara Denizi’nde olacak ve Ä°stanbul’u etkileyecek bir deprem beklentisi, ÅŸüphe götürmez bir gerçek. Bunun zamanÄ±nÄ± verme ÅŸansÄ±mÄ±z yok. Bunun için bir süre vermek çok anlamlÄ± deÄŸil. Bilimsel olarak anlamlÄ± deÄŸil. Çünkü ÅŸunu biliyoruz; Marmara’dan geçen bir fay hattÄ± var, bu fay hattÄ±, tarih boyunca sürekli depremler üretmiÅŸ ve bu deprem enerjisi birikiyor sürekli ve bir yerde tekrarlayacak bu. Bunun ne zaman tekrarlayacaÄŸÄ±nÄ±, maalesef bilemiyoruz. Bütün beklenti Ä°stanbul’u etkileyecek 7’nin üzerinde bir depremin olacaÄŸÄ± yönünde ama kesinlikle ve kesinlikle zaman veremiyoruz."

Depremle ilgili görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulacak

Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± CevheroÄŸlu da bilim adamlarÄ±nÄ±n öneri ve görüÅŸlerini öÄŸrenmek istediklerini anlatarak, "Bütün bilimsel veriler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda, bilim adamlarÄ±nÄ±n rehberliÄŸinde konularÄ± deÄŸerlendireceÄŸiz." dedi.

BoÄŸaziçi Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Özkan da bir araya geliÅŸ sebeplerinin, Ä°stanbul'un deprem süreçleri ve hazÄ±rlÄ±klarÄ±yla ilgili yapÄ±lmÄ±ÅŸ olanlar ve bundan sonra yapÄ±lacaklar konusunda, Valilik, AFAD ve öÄŸretim üyeleriyle görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunmak olduÄŸunu belirtti..