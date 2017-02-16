TÃ¼rkiye'nin konuÅŸtuÄŸu Kuyu yeni evine kavuÅŸtu

Beykoz'da 70 metre derinliÄŸindeki kuyuya dÃ¼ÅŸen ve gÃ¼nlerdir sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda kurtarÄ±lan Kuyu adlÄ± kÃ¶pek yeni evine kavuÅŸtu

Beykoz'un Dereseki köyündeki düÅŸtüÄŸü kuyudan 10 günde kurtarÄ±lan 'Kuyu', tedavisinin ardÄ±ndan Beykoz Ä°tfaiye Ä°stasyonu’ndaki yaÅŸamÄ±na baÅŸladÄ±. Bir anda Türkiye’nin en meÅŸhur köpeÄŸi haline gelen ve itfaiye erlerinin sahiplendiÄŸi ‘Kuyu’, yeni bir eve de sahip oldu. Ancak havanÄ±n soÄŸuk olmasÄ± nedeniyle yavru köpek, bir süre itfaiye erleri ile beraber kapalÄ± ortamda hayatÄ±na devam edecek.

Kuyu’nun istasyondaki bakÄ±cÄ±larÄ±ndan itfaiye eri Ümit AhmetoÄŸlu, ekiplerinin bir parçasÄ± olan Kuyu’nun kurtarma ekibi için yardÄ±mcÄ± bir köpek olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. HavanÄ±n soÄŸuk olmasÄ± nedeniyle henüz bahçede yuvasÄ±nda kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden AhmetoÄŸlu, “Bundan sonra bizim yardÄ±mcÄ± bir köpeÄŸimiz olacak. Ekibimizin bir elemanÄ± olacak. Bizimle beraber eÄŸitimleri aldÄ±ktan sonra çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlayacak. Arama kurtarma faaliyetlerinden kendisinden yardÄ±m bekleyeceÄŸiz. Åžu anda bizimle birlikte içeride yaÅŸÄ±yor. Daha dÄ±ÅŸ ortama alÄ±ÅŸamadÄ± ama kendi evine girip çÄ±kmakta bir sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamÄ±yor” dedi.

“Bizden çok o bize yardÄ±mcÄ± oldu”

Plastik Sanayicileri DerneÄŸinin istasyona getirdiÄŸi yuvada yaÅŸayacak olan Kuyu, daha önce benzeri görülmemiÅŸ bir kurtarma operasyonu ile düÅŸtüÄŸü kuyudan çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu konuyla ilgili olarak Kuyu’dan çok ÅŸey öÄŸrendiklerini söyleyen itfaiye eri Veysel Sivri, “Biz daha önce bu tip bir vakayla karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±k. Kuyu köpeÄŸimizin sayesinde yeni bir tecrübe kazanmÄ±ÅŸ olduk. Ä°nÅŸallah bundan sonraki vakalarda ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± biliyoruz. Bizden çok o bize yardÄ±mcÄ± oldu” ifadelerini kullandÄ±.