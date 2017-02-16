Ä°zmir Adliyesi saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± kadÄ±n terÃ¶rist aranÄ±yor

Ä°zmir BayraklÄ± Adliyesindeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± kadÄ±n Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesinin gÃ¼nler Ã¶nce olay yerinde keÅŸif yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

GeçtiÄŸimiz Ocak ayÄ±nda Ä°zmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen teröristler, C KapÄ±sÄ± ile hakim ve savcÄ± araçlarÄ±na ayrÄ±lan otoparka girmek istedi. Burada görevli trafik polisi Fethi Sekin'in izin vermemesi üzerine araçtan inip koÅŸarak uzaklaÅŸan teröristlerden biri, elindeki düzenekle araçtaki bombayÄ± infilak ettirdi. Bu sÄ±rada polis memuru Fethi Sekin, teröristlerle kurÅŸunu bitine kadar çatÄ±ÅŸtÄ±. Sekin, teröristlerden birini öldürdü, kendisi de ÅŸehit oldu. DiÄŸer terörist de olay yerinde öldürüldü. ÇatÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda Ä°zmir Adliyesi'nde görevli mübaÅŸir Musa Can da vurularak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Ä°ki ÅŸehit binlerce kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cenaze törenleriyle son yolculuklarÄ±na uÄŸurlandÄ±.

GÖRÜNTÜLERDE KADIN ORTAYA ÇIKTI

SaldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda olaya karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± saptanan 18 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Adliyedeki güvenlik kemaralarÄ±nÄ±n incelenmesi sÄ±rasÄ±nda önemli bir de ayrÄ±ntÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Buna göre teröristlerle baÄŸlantÄ±lÄ± olan bir kadÄ±n örgüt üyesinin günler öncesinde adliye bölgesinde keÅŸif yaptÄ±ÄŸÄ± belirlendi. KadÄ±n teröristle aynÄ± karede olan bir baÅŸka kadÄ±n, baÄŸlantÄ±lÄ± olabileceÄŸi ihtimaline karÅŸÄ± gözaltÄ±na aldÄ±. Evinde ve iÅŸyerinde yapÄ±lan aramalarda bu kadÄ±nÄ±n, örgütle baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± saptanÄ±nca serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Polisin, keÅŸif yapan kadÄ±nÄ± bulmak için aratÄ±rmalarÄ±nÄ±n sürdüÄŸü açÄ±klandÄ±. Bu kadÄ±n teröristin kimliÄŸinin de tespit edildiÄŸi ifade edildi.