Fahire Kara'nÄ±n Ã¶nÃ¼nde iki seÃ§enek var ya kendisi ya kocasÄ± Ã¶lecek

1990 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan Hac faciasÄ±nda Ã¶ldÃ¼ sanÄ±lan Fahire Kara'nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 27 yÄ±l sonra ortaya Ã§Ä±ktÄ±

BatmanlÄ± 12 çocuk annesi Fahire Kara (74) 1990 yÄ±lÄ±nda hac ibadetini gerçekleÅŸtirmek için kocasÄ± Abdullah ile birlikte kutsal topraklara gitti.

Kara çifti, 450'si Türk 1426 kiÅŸinin can verdiÄŸi izdiham sÄ±rasÄ±nda yaralandÄ±. Abdullah Kara eÅŸini o kalabalÄ±kta buldu ancak aÄŸÄ±r yaralÄ±ydÄ± ve acilen ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±nca son kez o an gördü. Hastaneden çÄ±kÄ±p günlerce Fahire'yi aradÄ± ancak bulamadÄ±. Sonunda öldüÄŸünü düÅŸünerek Batman'a döndü.

MÜGE ANLI ORTAYA ÇIKARDI

YÄ±llar sonra hacca giden bir kadÄ±nÄ±n anlattÄ±klarÄ±ndan yola çÄ±karak annelerinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünen çocuklar olayÄ± Müge AnlÄ±'ya taÅŸÄ±dÄ±. Aylarca Fahire Kara'nÄ±n sÄ±rrÄ± çözülmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Programa yüzlerce ihbar geldi. Fahire'nin Yemenli çöp toplayan bir adam tarafÄ±ndan yaralÄ± halde kaçÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± Kara ailesinde ÅŸok etkisi yarattÄ±. Ä°ddiaya göre Suudi yetkililer izdiham sÄ±rasÄ±nda çevredeki herkesten yardÄ±m isteyince Yemenli, Fahire'yi kurtarma bahanesiyle kaçÄ±rmÄ±ÅŸ ve yÄ±llarca Medine'deki evinde alÄ±koymuÅŸ ve ondan 3 çocuk sahibi olmuÅŸtu.

SUUDÄ° ARABÄ°STAN ÇALKALANDI

Suudi Arabistan'dan AnlÄ±'nÄ±n programÄ±na baÄŸlanan bir kiÅŸi, ülkenin bu haberle çalkalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. YapÄ±lan haberlerin ardÄ±ndan Yemenli adamÄ±n damadÄ± ile görüÅŸüldüÄŸünü anlattÄ±, Fahire Kara'nÄ±n iki oÄŸlu ve kÄ±zÄ±nÄ±n olduÄŸunu söyledi. OÄŸlunun devlet görevinde bulunduÄŸunu ve oradaki insanlarÄ±n çekindiÄŸi biri olduÄŸunu, kÄ±zÄ±nÄ±n ise bir Türk ile evlendiÄŸini ve o kiÅŸinin UrfalÄ± Davut olduÄŸunu aktardÄ±. AyrÄ±ca Fahire Kara'nÄ±n ailesinin onu aradÄ±ÄŸÄ±ndan haberi olduÄŸu, Yemenli'nin 85 yaÅŸÄ±nda olduÄŸu ise diÄŸer bilgiler arasÄ±nda.

ÖNÜNDE Ä°KÄ° SEÇENEK VAR

Bu film gibi hikayeyi haber yapan Euronews'e göre Fahire Kara'nÄ±n ÅŸimdiye kadar ortaya çÄ±kmamasÄ±nÄ±n gerisinde yapmasÄ± gereken çok zor bir tercih yatÄ±yor. Bu da Suudi Arabistan Ceza YasasÄ±'nÄ±n 22'nci maddesinden kaynaklanÄ±yor. Yasaya göre Suudi Arabistan sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde zina yapan kiÅŸi taÅŸlanarak öldürülmekle (recm) cezalandÄ±rÄ±lÄ±yor. Birini kaçÄ±rÄ±p tecavüz ederek ondan çocuk sahibi olanlar ise halkÄ±n önünde idam ediliyor. Fahire'nin önünde ÅŸimdi iki seçenek var:

1- Yemenli adamÄ±n kendisini kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve zorla alÄ±koyup tecavüz ederek 3 çocuk sahibi olduÄŸunu açÄ±klamasÄ± durumunda burada doÄŸurduÄŸu çocuklarÄ±nÄ±n babasÄ± olan adam tüm halkÄ±n gözü önünde asÄ±lacak.

2- Evli olmasÄ±na raÄŸmen bunca yÄ±l 85 yaÅŸÄ±ndaki bu adamla karÄ±-koca hayatÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etmesi durumunda ise bu kez kendisi zina suçundan taÅŸlanarak öldürülecek.

‘KÄ°MSE ÖLMEDEN SORUN ÇÖZÜLSÜN'

MÄ°T ve Türk DÄ±ÅŸiÅŸleri de geliÅŸmeler sonrasÄ± Türk kadÄ±nÄ±n bulunup ülkesine getirilmesi için devreye girdi. Konuyu sayfalarÄ±na taÅŸÄ±yan Ä°ngiliz Daily Mail gazetesine göre Türk diplomatlar ‘Kimse ölmeden sorunu çözmek için' yoÄŸun çaba sarf ediyor.

‘KRAL AF YETKÄ°SÄ°NÄ° KULLANAMIYOR'

Suudi Arabistan'Ä± önceki gün ziyaret eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n da Kral Selman bin Abdülaziz'e konuyu aktardÄ±ÄŸÄ± söyleniyor. Suudi yasalarÄ±na göre suç ne kadar büyük olursa olsun Kral'Ä±n af yetkisi bulunuyor. Ancak suç hac ziyareti sÄ±rasÄ±nda iÅŸlendiÄŸi için Kral'Ä±n af yetkisini kullanmadÄ±ÄŸÄ± da iddialar arasÄ±nda.

‘EVDEN DIÅžARI ÇIKARILMIYOR'

Fahire Kara'nÄ±n Arabistan'da evden dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor. Buna göre Kara'nÄ±n Medine'deki çocuklarÄ±ndan biri güvenlik güçlerinde görev yapÄ±yor. Türkiye'nin Cidde BaÅŸkonsolosluÄŸu'nun Fahire Kara'yÄ± aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmesi ve annesinin bulunduÄŸu takdirde babasÄ±nÄ±n asÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmesi nedeniyle Fahire Kara'yÄ± dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karmadÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Yerel halkÄ±n da kendisini tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± fakat güvenlik güçlerinde çalÄ±ÅŸan oÄŸlundan çekindikleri için bilgi vermedikleri ileri sürülüyor.

KENDÄ°SÄ°NE EV ALDI

AnlÄ±'nÄ±n programÄ±na gelen ihbarlara göre El Yahyavi camisi yakÄ±nlarÄ±na Yemenli aÅŸiretlerin yoÄŸunlukla ikamet ettiÄŸi bölgede yaÅŸayan Fahire Kara, çalÄ±ÅŸarak kazandÄ±ÄŸÄ± para ile kendisine iki katlÄ± bir ev almÄ±ÅŸ. Fahire Kara'yÄ± kaçÄ±ran ÅŸahsÄ±n otelde çalÄ±ÅŸan akrabasÄ± ise Müge AnlÄ± izleyicisine konu ile ilgili ‘OlayÄ±n üzerinden 30 sene geçti. Fahire Kara burada bir düzen kurdu, baÅŸlarda çok sÄ±kÄ±ntÄ± çekti. Türkiye'ye dönmek için çok uÄŸraÅŸtÄ± fakat aradan geçen yÄ±llar üzerine Türkiye'ye dönemeyeceÄŸini anlayÄ±nca Arabistan'da kendisine bir hayat kurdu. Türkiye'ye dönse kimin yanÄ±nda kalacak. Kim ona ne kadar bakacak. Ä°lk baÅŸta herkes onu aÄŸÄ±rlayacak fakat 6 ay sonra ne olacak?" demiÅŸti.