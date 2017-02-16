BombalÄ± eylemde kullanacaklardÄ± facia son anda engellendi

DiyarbakÄ±r'Ä±n Hani ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda eylemde kullanmak Ã¼zere getirilen 2 bombalÄ± araÃ§ yakalandÄ±

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi’nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada; Hani Ä°lçesinin daÄŸlÄ±k ve ormanlÄ±k alanÄ±nda faaliyet yürüten, aralarÄ±nda üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarÄ±nÄ±n etkisiz hale getirilmesi ve yerleÅŸim yerlerinde tespit edilen iÅŸbirlikçiler ve aranan ÅŸahÄ±slarÄ±n yakalanmasÄ± amacÄ±yla 14 Åžubat 2017 günü saat baÅŸlayan Bayrak-40 Åžehit Uzman Jandarma 3’üncü Kademe ÇavuÅŸ Serdar AkÄ±n müÅŸterek birlik operasyonunun baÅŸarÄ±yla tamamlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AçÄ±klamada ÅŸu bilgiler verildi:

"Operasyon kapsamÄ±nda, 2 adet AK-47 KaleÅŸnikof piyade tüfeÄŸi, 4 adet AK-47 KaleÅŸnikof piyade tüfeÄŸi ÅŸarjörü, 104 adet AK-47 KaleÅŸnikof piyade tüfeÄŸi fiÅŸeÄŸi, 40 adet 9 mm’lik tabanca fiÅŸeÄŸi, 2 takÄ±m leÅŸker kÄ±yafeti, 1 adat Yaesu marka el telsizi, 4 bin 700 lira nakit para ile yaklaÅŸÄ±k 650 kilo muhtelif yiyecek maddesi ile çok sayÄ±da mutfak ve tÄ±bbi malzeme ele geçirildi. 27 ev ve eklentilerinde icra edilen adli arama faaliyeti ile Emniyet MüdürlüÄŸü personelince müÅŸterek oluÅŸturulan 10 yol kontrol noktasÄ±nda yapÄ±lan kontroller neticesinde; 7 ÅŸahÄ±s hakkÄ±nda adli iÅŸlem yapÄ±larak 1’i tutuklanmÄ±ÅŸ, 5’i gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, 4 kilo toz esrar, 35 kilo kubar esrar ve 8 karton kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Bölücü terör örgütü mensuplarÄ±nca yaÄŸmalanmayÄ± müteakip, bombalÄ± araç yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lacaÄŸÄ± yönünde istihbari bilgi bulunan 1’i motosiklet olmak üzere 2 araç ele geçirilmiÅŸtir. Bölücü terör örgütü mensuplarÄ±na ait 5 sÄ±ÄŸÄ±nak tespit edilmeyi müteakip kullanÄ±lamaz hale getirilmiÅŸ, teroristlerce 130 kilo amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanÄ±larak tuzaklanmÄ±ÅŸ 3 adet el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± düzeneÄŸi, 1’i mutfak, 3’ü piknik tüpü olmak üzere 4 adet tüp yerinde tahrip edilmiÅŸtir. Narko-terörizmle mücadele kapsamÄ±nda, 47 kilo toz, 450 kilo kubar esrar olmak üzere toplam 697 kilo uyuÅŸturucu madde ele geçirilmiÅŸ olup, ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± talimatÄ± gereÄŸince muhafaza altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Bölgemizde yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n huzur ve güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± ve teröristle mücadele kapsamÄ±nda yürütülen çalÄ±ÅŸmalara olumsuz hava ve iklim ÅŸartlarÄ±na raÄŸmen, artan bir azim ve kararlÄ±lÄ±kla devam edilmektedir."