7 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Google'a mektup yazdÄ± dev firmadan cevap gecikmedi

7 yaÅŸÄ±ndaki Chloe Bridgewater Google'a "Sevgili Google Patronu" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yazdÄ±ÄŸÄ± mektubuyla Ã§alÄ±ÅŸmak istediÄŸini yazdÄ±. Google'dan mektubuna yanÄ±t geldi

Ä°ngiltere'de yaÅŸayan 7 yaÅŸÄ±ndaki Chloe, Google'Ä±n iÅŸ dünyasÄ±ndaki heybetinin yanÄ± sÄ±ra, renkli çalÄ±ÅŸma ortamÄ±ndan oldukça etkilenmiÅŸ. ÇalÄ±ÅŸanlarÄ± için anaokulunu aratmayan oyun odalarÄ± ve ofiste kullanÄ±lan renkli objeler sunan Google, küçük kÄ±zda sempati uyandÄ±rmÄ±ÅŸ. Genç kÄ±zÄ±n hislerini döktüÄŸü mektup "Sevgili Google Patronu" diye baÅŸlÄ±yor. Chloe, bilgisyarlarÄ± ne kadar sevdiÄŸini anlatÄ±yor. Bu mektup, kÄ±zÄ±n babasÄ± tarafÄ±ndan finans dergileri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Google CEO'su Sundar Pichai'ye aktarÄ±lÄ±nca yanÄ±t gecikmedi. Pichai, mektupta ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "Bilgisayar ve robotlara ilgi duymana sevindim ve umarÄ±m teknolojiye dair öÄŸrenmeye devam edersin. SÄ±kÄ± çalÄ±ÅŸmaya devam edersen hayallerini ve aklÄ±ndaki her ÅŸeyi gerçekleÅŸtirebilirsin, Google'da çalÄ±ÅŸmaktan Olimpiyat yüzücüsü olmaya kadar. Okulu bitirdiÄŸinde iÅŸ baÅŸvurunu deÄŸerlendireceÄŸim." Chloe'nin babasÄ± bu mektubu sosyal medya platformu LinkedIn'de paylaÅŸtÄ±. Baba, kÄ±zÄ±nÄ±n birkaç yÄ±l önce araba kazasÄ± geçirdiÄŸi ve özgüvenini kaybettiÄŸini belirtti. Ancak aldÄ±ÄŸÄ± bu mektubun üstünde büyük etki yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. ArtÄ±k okula gitmek için eskisinden daha heyecan duyduÄŸunu ve bir gün Google'da çalÄ±ÅŸabileceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Google CEO'suna da teÅŸekkür etmeyi ihmal etmedi.