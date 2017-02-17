Hani'de dÃ¼zenlenen operasyonda ele geÃ§irilenler ÅŸok etti

DiyarbakÄ±r'Ä±n Hani ilÃ§esinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda terÃ¶ristlere ait Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, Hani ilçesi kÄ±rsalÄ±nda faaliyet yürüten, aralarÄ±nda üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen PKK'lÄ± teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, bölgede bulunan yerleÅŸim yerlerinde tespit edilen iÅŸbirlikçiler ve aranan ÅŸahÄ±slarÄ± yakalanmasÄ± amacÄ±yla 14 Åžubat saat 18.30'dan itibaren Bayrak-40 Åžehit Uzman Jandarma ÇavuÅŸ Serdar AkÄ±n MüÅŸterek Birlik Operasyonu baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±ldÄ±.BaÅŸarÄ±yla tamamlandÄ±ÄŸÄ± ifade edilen operasyonda 2 kalaÅŸnikof piyade tüfeÄŸi ve mühimmatÄ±, kÄ±yafet, telsiz, 4 bin 700 lira nakit para, 650 kilogram muhtelif gÄ±da, mutfak malzemesi ve tÄ±bbi malzeme ele geçirildiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan adli arama kararÄ±na istinaden 27 ev ve eklentilerinde adli arama faaliyeti ile Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü personelince müÅŸterek oluÅŸturulan 10 yol kontrol noktasÄ±nda yapÄ±lan kontroller neticesinde 7 kiÅŸi hakkÄ±nda adli iÅŸlem yapÄ±larak 1'i tutuklanmÄ±ÅŸ, 5'i gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, 4 kilogram toz esrar, 35 kilogram kubar esrar ve 8 karton kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, teröristlerce yaÄŸmalanmayÄ± müteakip, bombalÄ± araç yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lacaÄŸÄ± yönünde istihbari bilgi bulunan 1 motosiklet olmak üzere 2 araç ele geçirilmiÅŸtir."

PatlayÄ±cÄ± ve sÄ±ÄŸÄ±naklar imha edildi

Ortaya çÄ±karÄ±lan 5 sÄ±ÄŸÄ±nakta 130 kilogram amonyum nitrat, alüminyum tozu kullanÄ±larak tuzaklanmÄ±ÅŸ 3 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± düzeneÄŸi ve 4 tüpün sÄ±ÄŸÄ±naklarla birlikte imha edildiÄŸi ifade edilen açÄ±klamada, narko-terörizmle mücadele kapsamÄ±nda ele geçirilen 697 kilogram esrarÄ±n savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ±yla muhafaza altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.