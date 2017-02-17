UluslararasÄ± alanda korumaya alÄ±nan deltada dev yangÄ±n

Mersin'in Silifke ilÃ§esindeki GÃ¶ksu DeltasÄ±'nda henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±
YangÄ±n, akÅŸam saatlerinde deltadaki sazlÄ±k alanda baÅŸladÄ±. Alevlerin yükseldiÄŸi bölgenin olmasÄ± nedeniyle itfaiye ekipleri, yangÄ±na müdahale edemedi. TaÅŸucu Mahallesi ÇavuÅŸbaÅŸÄ± mevkiine yakÄ±n olan yangÄ±nda ilk belirlemelere göre yaklaÅŸÄ±k 50 dönümlük sazlÄ±k alanÄ±n kül olduÄŸu belirtildi. YangÄ±nÄ±n kendiliÄŸinden sönmesi beklenirken, gün aÄŸarmasÄ±yla birlikte hasar tespit çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.