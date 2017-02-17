Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/02/2017 08:20

UluslararasÄ± alanda korumaya alÄ±nan deltada dev yangÄ±n

Silifke

Mersin'in Silifke ilÃ§esindeki GÃ¶ksu DeltasÄ±'nda henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

YangÄ±n, akÅŸam saatlerinde deltadaki sazlÄ±k alanda baÅŸladÄ±. Alevlerin yükseldiÄŸi bölgenin olmasÄ± nedeniyle itfaiye ekipleri, yangÄ±na müdahale edemedi. TaÅŸucu Mahallesi ÇavuÅŸbaÅŸÄ± mevkiine yakÄ±n olan yangÄ±nda ilk belirlemelere göre yaklaÅŸÄ±k 50 dönümlük sazlÄ±k alanÄ±n kül olduÄŸu belirtildi. YangÄ±nÄ±n kendiliÄŸinden sönmesi beklenirken, gün aÄŸarmasÄ±yla birlikte hasar tespit çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.

 
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Ergenekon'un gizli tanÄ±ÄŸÄ± artÄ±k Paris'te yaÅŸÄ±yor

VerdiÄŸi ifadeyle danÄ±ÅŸtay baskÄ±nÄ±nÄ± Ergenekon davasÄ±na baÄŸlayarak, mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± alan Osman YÄ±ldÄ±rÄ±m, gizli tanÄ±k olarak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m yaÅŸamak iÃ§in ilk Bulgaristan'a oradan da Paris'e geÃ§ti.

patlayÄ±cÄ±

Hani'de dÃ¼zenlenen operasyonda ele geÃ§irilenler ÅŸok etti

DiyarbakÄ±r'Ä±n Hani ilÃ§esinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda terÃ¶ristlere ait Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi


7 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Google'a mektup yazdÄ± dev firmadan cevap gecikmedi

7 yaÅŸÄ±ndaki Chloe Bridgewater Google'a "Sevgili Google Patronu" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yazdÄ±ÄŸÄ± mektubuyla Ã§alÄ±ÅŸmak istediÄŸini yazdÄ±. Google'dan mektubuna yanÄ±t geldi