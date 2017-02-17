Ergenekon'un gizli tanÄ±ÄŸÄ± artÄ±k Paris'te yaÅŸÄ±yor

VerdiÄŸi ifadeyle danÄ±ÅŸtay baskÄ±nÄ±nÄ± Ergenekon davasÄ±na baÄŸlayarak, mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± alan Osman YÄ±ldÄ±rÄ±m, gizli tanÄ±k olarak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m yaÅŸamak iÃ§in ilk Bulgaristan'a oradan da Paris'e geÃ§ti.

YargÄ±tay'Ä±n vermiÅŸ olduÄŸu bozma kararÄ±ndan bir süre sonra Ergenekon davasÄ±nda yeniden yargÄ±lama için Ä°stanbul 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan 21 Haziran tarihi belirlendi. ArdÄ±ndan Ergenekon sanÄ±klarÄ±n yurtdÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Bu yasaÄŸÄ±n kalkmasÄ± da Ergenekon davasÄ±nÄ±n sanÄ±ÄŸÄ± ve tanÄ±ÄŸÄ± olan gizli tanÄ±k Osman YÄ±ldÄ±rÄ±m'a yaradÄ±. HakkÄ±nda yakalama ya da yurtdÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± kararÄ± bulunmayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ekim 2016'da elini kolunu sallayarak Bulgaristan'a gitti. 3 ay Bulgaristan'da kalan YÄ±ldÄ±rÄ±m artÄ±k Paris'te yaÅŸÄ±yor. Yasal yollardan pasaportuyla Türkiye'den Bulgaristan'a giden YÄ±ldÄ±rÄ±m, yine yasal yollardan Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'e geçti. FETÖ üyeleri tarafÄ±ndan Paris'te bir eve yerleÅŸtirilen YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n uçak masraflarÄ± ile Paris'teki masraflarÄ± da Fransa'da bulunan FETÖ üyeleri tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n burada da cemaatin kontrolü altÄ±nda bir mekanda tutulduÄŸu öÄŸrenildi.

(Kaynak: Vatan / ÇaÄŸdaÅŸ Ulus)