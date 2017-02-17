DAEÅž'lÄ± terÃ¶ristin bu hali ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yarattÄ±

PKK ve PYD'li terÃ¶ristler gibi DAEÅž'lÄ±larÄ±n da kadÄ±n kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girmiÅŸ halleri sosyal medyada ÅŸok etkisi yarattÄ±.

PKK'lÄ± ve PYD'li teröristlerde görmeye alÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸumuz kadÄ±n kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girme görüntüleri bu kez bir DEAÅž'lÄ± teröristle karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±ktÄ±. Kerbela'da kadÄ±n kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na giren DEAÅž'lÄ± terörist ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yarattÄ±. Irak ordusunun tutukladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdiÄŸi terörist, kadÄ±n kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girdiÄŸinde neredeyse hiç anlaÅŸÄ±lmÄ±yor. DEAÅž'lÄ± teröristin kadÄ±n kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girmiÅŸ hali sosyal medyada da çok konuÅŸulanlar arasÄ±nda oldu.