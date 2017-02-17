Antalya'da feci trafik kazasÄ± ambulans gelene kadar baÅŸÄ±nda bekledi

Mersin'den Antalya'ya giderken gerÃ§ekleÅŸen trafik kazasÄ±nda 3 kiÅŸi aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Yaralanan adam, genÃ§ kadÄ±nÄ±n yanÄ±na yatarak onun baÅŸÄ±nda bekledi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasÄ±nda otomobil sürücüsü Volkan C. ile aynÄ± otomobilde bulunduÄŸu Aylin Åž. ve kamyonet sürücüsü Sezai Åž. aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Volkan C.'nin, yerde yatan Aylin Åž.'nin baÅŸÄ±ndan ayrÄ±lmamasÄ± dikkat çekti. Mersin - Antalya D-400 karayolundaki Ä±ÅŸÄ±klarda feci bir kaza meydana geldi. IÅŸÄ±klara hÄ±zla girdiÄŸi ileri sürülen lüks bir otomobille, ekmek yüklü olduÄŸu öÄŸrenilen kamyonet çarpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada plakasÄ± öÄŸrenilemeyen otomobilin sürücüsü 36 yaÅŸÄ±ndaki Volkan C., otomobilde bulunan 26 yaÅŸÄ±ndaki Aylin Åž. ile kamyonet sürücüsü Sezai Åž. yaralandÄ±. Kaza sonrasÄ± çevredeki vatandaÅŸlar olay yerine koÅŸarken, Volkan C.'nin ambulanslar gelene kadar Aylin Åž.'nin baÅŸÄ±nda beklemesi dikkat çekti. AmbulaslarÄ±n gelmesinin ardÄ±ndan durumu aÄŸÄ±r olan Sezai Åž. Mersin'e, Volkan C. ile Aylin Åž. ise kaza Erdemli Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.