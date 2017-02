Antalya'da feci trafik kazasÄ± ambulans gelene kadar baÅŸÄ±nda bekledi

Mersin'den Antalya'ya giderken gerçekleşen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı. Yaralanan adam, genç kadının yanına yatarak onun başında bekledi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Volkan C. ile aynı otomobilde bulunduğu Aylin Ş. ve kamyonet sürücüsü Sezai Ş. ağır yaralandı. Volkan C.'nin, yerde yatan Aylin Ş.'nin başından ayrılmaması dikkat çekti. Mersin - Antalya D-400 karayolundaki ışıklarda feci bir kaza meydana geldi. Işıklara hızla girdiği ileri sürülen lüks bir otomobille, ekmek yüklü olduğu öğrenilen kamyonet çarpıştı. Kazada plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü 36 yaşındaki Volkan C., otomobilde bulunan 26 yaşındaki Aylin Ş. ile kamyonet sürücüsü Sezai Ş. yaralandı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar olay yerine koşarken, Volkan C.'nin ambulanslar gelene kadar Aylin Ş.'nin başında beklemesi dikkat çekti. Ambulasların gelmesinin ardından durumu ağır olan Sezai Ş. Mersin'e, Volkan C. ile Aylin Ş. ise kaza Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.