TerÃ¶r operasyonunda PKK'ya ait cephanelik ele geÃ§irildi

Mardin'in ilÃ§elerinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda terÃ¶ristlere Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi

Mardin'in Nusaybin, Artuklu ve Ömerli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda, 2 sÄ±ÄŸÄ±nakta mühimmat ve yaÅŸam malzemesi ele geçirildi.Valilik'ten yapÄ±lan açÄ±klamada, 11 Åžubat'ta Nusaybin ilçesinin BüyükkardeÅŸ, KüçükkardeÅŸ, Akarsu, Yavruköy, Ä°lkadÄ±m ve Kuruköy, Ömerli'nin Sulakdere ve Aytepe ile Artuklu'nun Yardere ve Ahmetli mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik baÅŸlatÄ±lan "Åžehit Jandarma Uzman ÇavuÅŸ Sezer Aydemir" operasyonunun devam ettiÄŸi bildirildi.Operasyonda, Koruköy Mahallesi'nde 2 yeraltÄ± sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± tespit edildiÄŸi vurgulanan açÄ±klamada, sÄ±ÄŸÄ±naklarda kalaÅŸnikof piyade tüfeÄŸi, 5 ÅŸarjör ve 120 fiÅŸek, 9 el yapÄ±mÄ± çok namlulu roketatar, 20 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± düzeneÄŸi, 12 elektrikli fünye, araç telsizi, çok miktarda pil, yaÅŸam ve eÄŸitim malzemesi ile örgütsel dokümanlarÄ±n ele geçirildiÄŸi belirtildi.