Ä°stanbul'da uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik hava destekli operasyon

Ä°stanbul'da uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda 17 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul polisi tarafÄ±ndan 'torbacÄ±' diye tabir edilen uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yönelik düzenlenen operasyonda yüksek miktarda uyuÅŸturucu madde ele geçirilirken, 17 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü UyuÅŸturucuyla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, BeyoÄŸlu ilçesindeki HacÄ±hüsrev, Cinderesi ve Dolapdere mahallelerinde 'torbacÄ±' diye tabir edilen, okul önlerinde uyuÅŸturucu pazarlayan satÄ±cÄ±lara yönelik operasyon düzenledi. ÖÄŸle saatlerinde özel harekat ve çevik kuvvet polisi ile havadan helikopterin de destek verdiÄŸi operasyonda ÅŸok baskÄ±n yapan narkotik polisi, sokak satÄ±cÄ±larÄ± olduklarÄ± ileri sürülen zanlÄ±larÄ± etkisiz hale getirip yere yatÄ±rdÄ±. 'Eros' adlÄ± polis köpeÄŸinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± operasyonlarda yapÄ±lan aramada çok sayÄ±da esrar, eroin ve uyuÅŸturucu hap ele geçirildi.Polisin ÅŸok baskÄ±nlarÄ±nda 17 ÅŸüphelinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirilirken 1 iÅŸ yerinin de mühürlendiÄŸi öÄŸrenildi.