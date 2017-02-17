Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/02/2017 16:17

Ä°stanbul'da uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik hava destekli operasyon

uyuÅŸturucu operasyonu

Ä°stanbul'da uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda 17 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul polisi tarafÄ±ndan 'torbacÄ±' diye tabir edilen uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yönelik düzenlenen operasyonda yüksek miktarda uyuÅŸturucu madde ele geçirilirken, 17 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü UyuÅŸturucuyla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, BeyoÄŸlu ilçesindeki HacÄ±hüsrev, Cinderesi ve Dolapdere mahallelerinde 'torbacÄ±' diye tabir edilen, okul önlerinde uyuÅŸturucu pazarlayan satÄ±cÄ±lara yönelik operasyon düzenledi. ÖÄŸle saatlerinde özel harekat ve çevik kuvvet polisi ile havadan helikopterin de destek verdiÄŸi operasyonda ÅŸok baskÄ±n yapan narkotik polisi, sokak satÄ±cÄ±larÄ± olduklarÄ± ileri sürülen zanlÄ±larÄ± etkisiz hale getirip yere yatÄ±rdÄ±. 'Eros' adlÄ± polis köpeÄŸinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± operasyonlarda yapÄ±lan aramada çok sayÄ±da esrar, eroin ve uyuÅŸturucu hap ele geçirildi.Polisin ÅŸok baskÄ±nlarÄ±nda 17 ÅŸüphelinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirilirken 1 iÅŸ yerinin de mühürlendiÄŸi öÄŸrenildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

izmir haberleri

Ä°zmir'i kana bulayacaktÄ± keÅŸif yapan kadÄ±n terÃ¶rist yakalandÄ±

Ä°zmir'de yapÄ±lan operasyon sonucunda eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki kadÄ±n terÃ¶rist yakalandÄ±

terÃ¶r operasyonu

TerÃ¶r operasyonunda PKK'ya ait cephanelik ele geÃ§irildi

Mardin'in ilÃ§elerinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda terÃ¶ristlere Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi


Antalya'da feci trafik kazasÄ± ambulans gelene kadar baÅŸÄ±nda bekledi

Mersin'den Antalya'ya giderken gerÃ§ekleÅŸen trafik kazasÄ±nda 3 kiÅŸi aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Yaralanan adam, genÃ§ kadÄ±nÄ±n yanÄ±na yatarak onun baÅŸÄ±nda bekledi.