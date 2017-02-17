KuÅŸ yemlerinin arasÄ±ndan Ã§Ä±kanlar ÅŸok etti

ÅžanlÄ±urfa'da arama yapÄ±lan kamyonun kasasÄ±ndaki kuÅŸ yemlerinin arasÄ±ndan esrar maddesi ele geÃ§irildi

ÅžanlÄ±urfa'da ÅŸüphe üzerine durdurulan kamyonun kasasÄ±ndaki kuÅŸ yemlerinin arasÄ±ndan 244 kilo 500 gram esrar maddesi çÄ±ktÄ±.Edinilen bilgiye göre, DiyarbakÄ±r yolu üzerinde kuÅŸ yemi yüklü bir kamyonu durduran Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Narkotik Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, dedektör köpekler yardÄ±mÄ±yla kuÅŸ yemlerinin arasÄ±nda arama yaptÄ±. YapÄ±lan aramada kuÅŸ yemlerinin arasÄ±nda gizlenmiÅŸ 61 paket halinde 244 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Kamyon sürücüsü Mehmet D. gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.