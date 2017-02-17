BakanlÄ±k karar aldÄ± bÃ¼yÃ¼kanne maaÅŸÄ± baÅŸvuru sÃ¼resi uzatÄ±ldÄ±

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan alÄ±nan karara gÃ¶re bÃ¼yÃ¼kanne maaÅŸÄ± baÅŸvurularÄ± 20 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ne kadar uzatÄ±ldÄ±

Büyükanne maaÅŸÄ± için baÅŸvurular 9 Åžubat tarihinde baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. BaÅŸvuru sayÄ±sÄ±ndaki fazlalÄ±k nedeni ile 28 Åžubat'a kadar olan baÅŸvurular dün sona ermiÅŸti.

BakanlÄ±k 12 ay süreyle 425 TL karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z maddi destek kapsamÄ±ndaki büyükanne maaÅŸÄ± projesine baÅŸvurularÄ±nÄ± 20 Åžubat'a uzatma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

BÜYÜKANNE MAAÅžININ DETAYLARI

Büyükanne Projesi kapsamÄ±nda, annenin fiilen çalÄ±ÅŸyor olmasÄ± kaydÄ±yla, 3 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmayan torununa bakanbüyükannelere 12 ay süreyle 425 TL karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z maddi destek verilecek.

Proje kapsamÄ±nda baÅŸvurular 9 Åžubat - 28 Åžubat (dahil) 2017 tarihleri arasÄ±nda alÄ±nacak. Bu tarihten sonra yapÄ±lan baÅŸvurular deÄŸerlendirilmeyecek.

Proje kapsamÄ±nda baÅŸvurunuzu elektronik ortamda: https://buyukanne.csgb.gov.tr internet adresindenanÄ±nda yapabilirsiniz. Elektronik ortamda yapÄ±lan baÅŸvurularda herhangi bir belge teslimine gerekbulunmuyor.

Bu form ise herhangi bir nedenle elektronik ortamda baÅŸvuru yapamayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z için hazÄ±rlandÄ±. Elektronik ortamda baÅŸvuru yapÄ±lamamasÄ± halinde, bu baÅŸvuru formu 3 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmamÄ±ÅŸ çocuÄŸu olananne tarafÄ±ndan eksiksiz olarak doldurulup, imzalanarak, en yakÄ±n ÇalÄ±ÅŸma ve Ä°ÅŸ Kurumu Ä°l MüdürlüÄŸüne yada Sosyal Güvenlik Kurumu Ä°l MüdürlüÄŸüne teslim edilmeli.

BaÅŸvuru formunu ve bu forma ek anketi tam olarak doldurmayanlarÄ±n baÅŸvurularÄ± deÄŸerlendirilmeyecek,baÅŸvuru ÅŸartlarÄ±ndan herhangibirini karÅŸÄ±lamayanlarÄ±n baÅŸvurularÄ± ise reddedilecek.

BaÅŸvuru ÅŸartlarÄ± ÅŸunlar:

- Türk vatandaÅŸÄ± olmak,

- Belirlenen illerde ikamet ediyor olmak,

- Çocuk ve annenin aynÄ± evde, büyükannenin ise aynÄ± il sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde ikamet ediyor olmasÄ±,

- BaÅŸvuru tarihi itibarÄ±yla bakÄ±mÄ± üstlenilecek çocuÄŸun 3 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmamÄ±ÅŸ olmasÄ±

- Annenin en az 18 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±,- Annenin özel sektörde, iÅŸ sözleÅŸmesine tabi ve sigortalÄ± olarak bir iÅŸte fiilen çalÄ±ÅŸÄ±yor olmasÄ± ve destek süresiboyunca iÅŸten ayrÄ±lmamasÄ± (sigortalÄ± adÄ±na Sosyal Güvenlik Kurumu'na en az 360 tam gün prim ödenmiÅŸ olmalÄ±dÄ±r.),- Annenin 4857 sayÄ±lÄ± Ä°ÅŸ Kanununda düzenlenen analÄ±k hali izin süresini (doÄŸum sonrasÄ± 8 hafta) geçirmiÅŸ olmasÄ± vebaÅŸvuru tarihinde fiilen çalÄ±ÅŸÄ±yor olmasÄ±,- Anne ve babanÄ±n ücret gelirinin belirlenecek üst sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸmamasÄ±,

- Annenin iÅŸvereni ile üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan ve kayÄ±n hÄ±sÄ±mlÄ±k iliÅŸkisinin bulunmamasÄ±,

- KarÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z desteÄŸin verildiÄŸi süre boyunca çocuk bakÄ±mÄ± amacÄ±yla ayrÄ±ca bir bakÄ±cÄ± istihdam edilmiyor olmasÄ±,

- Büyükannenin çocuk bakÄ±mÄ±nÄ± engelleyecek fiziksel veya ruhsal rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunmamasÄ±.

Projeye katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±zÄ±n BakanlÄ±kça uygun görülmesi halinde; yukarÄ±da sayÄ±lan tüm ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±za iliÅŸkinyazÄ±lÄ± taahhüt/resmi belge vermeniz istenecek.

Proje kapsamÄ±nda yalnÄ±zca aÅŸaÄŸÄ±daki illerde ikamet edenler baÅŸvuru yapabilecek.

Sakarya, Konya, TekirdaÄŸ, Ä°stanbul, Bursa, Ä°zmir, Antalya, Ankara, Kayseri, Gaziantep