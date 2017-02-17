Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/02/2017 18:02

1 liralÄ±k Ã§akmak iki can aldÄ±

Ã§akmak kavgasÄ±

UÅŸak'ta Cuma pazarÄ± olarak bilinen semt pazarÄ±nda Ã§Ä±kan silahlÄ± kavga sonucunda 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

UÅŸak merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 'Cuma PazarÄ±' olarak bilinen semt pazarÄ±nda esnaflÄ±k yapan Ä°smet ve Mevlüt Buyurgan isimli ÅŸahÄ±slara, kimliÄŸi henüz tespit edilemeyen kiÅŸi veya kiÅŸiler tarafÄ±ndan ateÅŸ edildi. AÄŸÄ±r yaralanan ÅŸahÄ±slar hastanelere sevk edilirken hayatlarÄ±nÄ± kaybetti.

KalabalÄ±k içinde yapÄ±lan saldÄ±rÄ± sonrasÄ±, saldÄ±rganlarÄ±n olay yerinden beyaz bir minibüsle kaçarak kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilirken, polis geniÅŸ çaplÄ± araÅŸtÄ±rma baÅŸlattÄ±.SaldÄ±rganlarÄ± yakalamak için çalÄ±ÅŸma yapan polis, ElmalÄ±dere Mahallesi'nde T.K. isimli ÅŸüpheliyi olayda kullandÄ±ÄŸÄ± tüfekle yakaladÄ±.

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katil

O il diken Ã¼stÃ¼nde iki gÃ¼n iÃ§inde 3 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren kiÅŸi aranÄ±yor

AydÄ±n'Ä±n Didim ilÃ§esinde iki gÃ¼nde 3 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren kiÅŸi her yerde aranÄ±yor

Fetih Sekin

Åžehit polis Fethi Sekin'in ailesi ikinci Ã¶lÃ¼m haberiyle sarsÄ±ldÄ±

Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen polis memuru Fethi Sekin'in amcasÄ± vefat etti

BÃ¼yÃ¼kanne maaÅŸÄ±

BakanlÄ±k karar aldÄ± bÃ¼yÃ¼kanne maaÅŸÄ± baÅŸvuru sÃ¼resi uzatÄ±ldÄ±

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan alÄ±nan karara gÃ¶re bÃ¼yÃ¼kanne maaÅŸÄ± baÅŸvurularÄ± 20 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ne kadar uzatÄ±ldÄ±