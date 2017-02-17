1 liralÄ±k Ã§akmak iki can aldÄ±

UÅŸak'ta Cuma pazarÄ± olarak bilinen semt pazarÄ±nda Ã§Ä±kan silahlÄ± kavga sonucunda 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

UÅŸak merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 'Cuma PazarÄ±' olarak bilinen semt pazarÄ±nda esnaflÄ±k yapan Ä°smet ve Mevlüt Buyurgan isimli ÅŸahÄ±slara, kimliÄŸi henüz tespit edilemeyen kiÅŸi veya kiÅŸiler tarafÄ±ndan ateÅŸ edildi. AÄŸÄ±r yaralanan ÅŸahÄ±slar hastanelere sevk edilirken hayatlarÄ±nÄ± kaybetti.

KalabalÄ±k içinde yapÄ±lan saldÄ±rÄ± sonrasÄ±, saldÄ±rganlarÄ±n olay yerinden beyaz bir minibüsle kaçarak kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilirken, polis geniÅŸ çaplÄ± araÅŸtÄ±rma baÅŸlattÄ±.SaldÄ±rganlarÄ± yakalamak için çalÄ±ÅŸma yapan polis, ElmalÄ±dere Mahallesi'nde T.K. isimli ÅŸüpheliyi olayda kullandÄ±ÄŸÄ± tüfekle yakaladÄ±.