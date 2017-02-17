Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/02/2017 18:04

Åžehit polis Fethi Sekin'in ailesi ikinci Ã¶lÃ¼m haberiyle sarsÄ±ldÄ±

Fetih Sekin

Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen polis memuru Fethi Sekin'in amcasÄ± vefat etti

Ä°zmir Adliyesinde son kurÅŸununa kadar teröristlerle çatÄ±ÅŸan ve ÅŸehit düÅŸen polis memuru Fetih Sekin'in amcasÄ± MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilçesinde hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ä°zmir Adliyesi'ne düzenlenen bombalÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda 3 çocuk babasÄ± trafik polisi Fethi Sekin, büyük bir kahramanlÄ±k göstererek teröristlerle son kurÅŸununa kadar çatÄ±ÅŸÄ±p ÅŸehit düÅŸmüÅŸtü. YaptÄ±ÄŸÄ± kahramanlÄ±kla milyonlarÄ±n gönlünde taht kuran Sekin'in Bodrum'da yaÅŸayan amcasÄ± Mehmet Sekin 77 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Gümbet Mahallesi'nde yaÅŸayan Mehmet Sekin sabaha karÅŸÄ± fenalaÅŸtÄ±. Sekin'in ailesi 112 ekiplerine haber verdi. Eve gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yaptÄ±klarÄ± tüm müdahalelere raÄŸmen Sekin'i kurtaramadÄ±. Kalp krizi geçirdiÄŸi öÄŸrenilen Sekin için bugün ikindi namazÄ±ndan sonra Türbe Camisi'nde cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±. Cenaze namazÄ±na Sekin'in çocuklarÄ± ailesi ve Bodrum KaymakamÄ± Bekir YÄ±lmaz'da katÄ±ldÄ±. KÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Sekin'in Türbe MezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedildi.

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