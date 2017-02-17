Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/02/2017 18:07

O il diken Ã¼stÃ¼nde iki gÃ¼n iÃ§inde 3 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren kiÅŸi aranÄ±yor

katil

AydÄ±n'Ä±n Didim ilÃ§esinde iki gÃ¼nde 3 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren kiÅŸi her yerde aranÄ±yor

Edinilen bilgiye göre; dün akÅŸam saatlerinde Didim 75. YÄ±l Sanayi Sitesindeki aÄŸabeyine ait iÅŸ yerine gelen Kadir K., Didim Su SporlarÄ± DerneÄŸi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Metin Diler'i (65) konuÅŸmak için dÄ±ÅŸarÄ±ya çaÄŸÄ±rdÄ±. Henüz öÄŸrenilemeyen bir nedenden dolayÄ± Metin Diler’i tabancayla vurarak aÄŸÄ±r yaralayan Kadir K., araçla olay yerinden kaçtÄ±. Didim’den Söke’ye sevk edilen Diler, yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

Bugün öÄŸle saatlerinde AltÄ±nkum Mahallesi'nde ZonguldaklÄ±lar Sitesi yakÄ±nlarÄ±ndaki makilik alanda iki erkek cesedi gören vatandaÅŸlar, durumu polise ihbar etti. YapÄ±lan incelemede ölen kiÅŸilerin YaÅŸar Kaya (45) ve Åžamil Olca (30) olduÄŸu tespit edildi.

Kaya ve Olca’nÄ±n cenazeleri otopsi için Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumuna gönderildi. Ölen iki kiÅŸinin Metin Diler’i öldüren Kadir K.’nÄ±n arkadaÅŸlarÄ± olduÄŸu belirlendi. Cinayetleri Kadir K.’nÄ±n iÅŸlemiÅŸ olabileceÄŸi ihtimali üzerine duran polis ekipleri zanlÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± daÄŸÄ±tarak il genelinde araÅŸtÄ±rma baÅŸlattÄ±.

 
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