AÄŸzÄ±ndan tabancÄ±yla vurarak arkasÄ±nda cesetleri bÄ±rakÄ±yor

Didim SÃ¶ke arasÄ±nda aÄŸzÄ±ndan tabancayla vurulmuÅŸ cesetler bulan polis ekipleri, 2 gÃ¼ndÃ¼r yaÅŸanan bu olayÄ±n aynÄ± katil tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.

Henüz öÄŸrenilemeyen bir nedenden dolayÄ± Metin Diler'i aÄŸzÄ±ndan tabancayla vurarak aÄŸÄ±r yaralayan Kadir K., araçla olay yerinden kaçtÄ±. Didim'den Söke'ye sevk edilen Diler, yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Dünkü cinayetin soruÅŸturmasÄ± sürerken, bugün de FevzipaÅŸa Mahallesi Gevrek Mevkii, ZonguldaklÄ±lar Sitesi yakÄ±nlarÄ±ndaki arazinin kenarÄ±nda tabancayla vurulmuÅŸ iki erkek cesedini görenler, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ölen kiÅŸilerin kimliÄŸinin Åžamil Olca (30) ile YaÅŸar Kaya (45) olduÄŸunu belirledi. Polisin geniÅŸ güvenlik önlemi alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± olay yerinde, Didim Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± inceleme yaptÄ±. Didim Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü Olay Yeri Ä°nceleme ekibinin yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede, olay yerinde 10 kovan bulundu. Didim Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mustafa Dede ve Ä°lçe Emniyet Müdürü Serkan DemircioÄŸlu da olay yerine gelerek bilgi aldÄ±.