3 TÃ¼rk askeri ÅŸehit olmuÅŸtu Kritik bÃ¶lgede faciadan son anda dÃ¶nÃ¼ldÃ¼

Mardin-DiyarbakÄ±r karayolunda daha Ã¶nce 3 ÅŸehit verdiÄŸimiz yerde PKK'lÄ±larÄ±n yola tuzak kurduÄŸu bilgisini alan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri uzun Ã§alÄ±ÅŸmalar sonrasÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± imha etti.

Ä°hbar üzerine Mardin-DiyarbakÄ±r karayolunun 40'ncÄ± kilometresinde bulunan MazÄ±daÄŸÄ± Ä°lçesi'ne baÄŸlÄ± YeÅŸilköy yakÄ±nlarÄ±nda PKK'lÄ±larÄ±n yola tuzakladÄ±ÄŸÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± güvenlik güçlerinin yaptÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa çalÄ±ÅŸma ardÄ±ndan tespit edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldÄ±ktan sonra DiyarbakÄ±r-Mardin karayolunu iki yönlü trafiÄŸe kapattÄ±. Yolun kapalÄ± olmasÄ±ndan dolayÄ±, iki yönde yaklaÅŸÄ±k 2 kilometrelik araç kuyruÄŸu oluÅŸtu. Çevrede güvenlik önlemi alÄ±ndÄ±ktan sonra sevk bölgeye edilen bomba imha uzmanlarÄ±, PKK'lÄ±larÄ±n karayoluna tuzakladÄ±ÄŸÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± kontrollü patlatarak imha etti. PatlayÄ±cÄ±nÄ±n imha edildiÄŸi yerde 30 metre çapÄ±nda derin bir çukurun oluÅŸmasÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n büyüklüÄŸünü ortaya koydu. Güvenlik güçleri, tuzaklanan patlayÄ±cÄ±nÄ±n 1 tonunun üzerinde olduÄŸunu belirtti. PatlayÄ±cÄ±nÄ±n imhasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Mardin-DiyarbakÄ±r karayolu yeniden kontrollü bir ÅŸekilde trafiÄŸe açÄ±ldÄ±.