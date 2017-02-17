Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/02/2017 19:06

3 TÃ¼rk askeri ÅŸehit olmuÅŸtu Kritik bÃ¶lgede faciadan son anda dÃ¶nÃ¼ldÃ¼


Mardin-DiyarbakÄ±r karayolunda daha Ã¶nce 3 ÅŸehit verdiÄŸimiz yerde PKK'lÄ±larÄ±n yola tuzak kurduÄŸu bilgisini alan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri uzun Ã§alÄ±ÅŸmalar sonrasÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± imha etti.

Ä°hbar üzerine Mardin-DiyarbakÄ±r karayolunun 40'ncÄ± kilometresinde bulunan MazÄ±daÄŸÄ± Ä°lçesi'ne baÄŸlÄ± YeÅŸilköy yakÄ±nlarÄ±nda PKK'lÄ±larÄ±n yola tuzakladÄ±ÄŸÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± güvenlik güçlerinin yaptÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa çalÄ±ÅŸma ardÄ±ndan tespit edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldÄ±ktan sonra DiyarbakÄ±r-Mardin karayolunu iki yönlü trafiÄŸe kapattÄ±. Yolun kapalÄ± olmasÄ±ndan dolayÄ±, iki yönde yaklaÅŸÄ±k 2 kilometrelik araç kuyruÄŸu oluÅŸtu. Çevrede güvenlik önlemi alÄ±ndÄ±ktan sonra sevk bölgeye edilen bomba imha uzmanlarÄ±, PKK'lÄ±larÄ±n karayoluna tuzakladÄ±ÄŸÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± kontrollü patlatarak imha etti. PatlayÄ±cÄ±nÄ±n imha edildiÄŸi yerde 30 metre çapÄ±nda derin bir çukurun oluÅŸmasÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n büyüklüÄŸünü ortaya koydu. Güvenlik güçleri, tuzaklanan patlayÄ±cÄ±nÄ±n 1 tonunun üzerinde olduÄŸunu belirtti. PatlayÄ±cÄ±nÄ±n imhasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Mardin-DiyarbakÄ±r karayolu yeniden kontrollü bir ÅŸekilde trafiÄŸe açÄ±ldÄ±.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


AÄŸzÄ±ndan tabancÄ±yla vurarak arkasÄ±nda cesetleri bÄ±rakÄ±yor

Didim SÃ¶ke arasÄ±nda aÄŸzÄ±ndan tabancayla vurulmuÅŸ cesetler bulan polis ekipleri, 2 gÃ¼ndÃ¼r yaÅŸanan bu olayÄ±n aynÄ± katil tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.

katil

O il diken Ã¼stÃ¼nde iki gÃ¼n iÃ§inde 3 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren kiÅŸi aranÄ±yor

AydÄ±n'Ä±n Didim ilÃ§esinde iki gÃ¼nde 3 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren kiÅŸi her yerde aranÄ±yor

Fetih Sekin

Åžehit polis Fethi Sekin'in ailesi ikinci Ã¶lÃ¼m haberiyle sarsÄ±ldÄ±

Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen polis memuru Fethi Sekin'in amcasÄ± vefat etti