Suriye'deki saldÄ±rÄ±da bacaklarÄ± kopan 10 yaÅŸÄ±ndaki Abdulbasit TÃ¼rkiye'de

Suriye'de dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda bacaklarÄ± kopan 10 yaÅŸÄ±ndaki Suriyeli AbdÃ¼lbasit tedavi iÃ§in TÃ¼rkiye'ye getirildi

Suriye'nin Ä°dlib kentinde düzenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda bacaklarÄ± kopan Suriyeli Abdülbasit, tedavisi için Ä°HH VakfÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Ä°HH Hatay Ofisi BasÄ±n DanÄ±ÅŸmanÄ± Burak KaracaoÄŸlu, geçtiÄŸimiz günlerde Ä°dlib kÄ±rsalÄ±nda yapÄ±lan hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu iki bacaÄŸÄ±nÄ± da kaybeden 10 yaÅŸÄ±ndaki Abdülbasit'in tedavisinin yapÄ±lmasÄ± amacÄ±yla Türkiye'ye getirildiÄŸini söyledi. KaracaoÄŸlu, "Abdulbasit, Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilçesi Cilvegözü SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'na getirildi. Burada saÄŸlÄ±k yetkililerince yapÄ±lan ilk müdahalenin ardÄ±ndan ambulansla Hatay'a gönderildi" dedi.

Suriye'de dünyanÄ±n gözü önünde sistematik bir katliam gerçekleÅŸtirdiÄŸini söyleyen KaracaoÄŸlu, özellikle de son dönemde Ä°dlib, Esed rejimi ve destekçilerince havadan ve karadan sürekli bombalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, saldÄ±rÄ±larÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günden bu yana da Suriye'ye yönelik yardÄ±mlarÄ±nÄ± aralÄ±ksÄ±z sürdürdüklerini belirterek, Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± olarak Suriye halkÄ±nÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

Evde ailesi ile birlikte yemek yedikleri sÄ±rada gerçekleÅŸtirilen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda iki bacaÄŸÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirten Abdülbasit, aynÄ± saldÄ±rÄ±da annesini ve bir kÄ±z kardeÅŸini kaybetti. Abdülbasit'in diÄŸer iki kÄ±z kardeÅŸi de aÄŸÄ±r hasta olarak hayata tutunmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. SaldÄ±rÄ±da yaralanmadan kurtulan Abdülbasit yaÅŸadÄ±klarÄ± olayÄ± ÅŸöyle anlattÄ±:

"Evimizde öÄŸle yemeÄŸi yerken helikopter geldi. Babam, ben ve kardeÅŸlerime mutfaÄŸa saklanmamÄ±zÄ± söyledi. O sÄ±rada helikopterden evimize bomba atÄ±ldÄ±. Annem ve 3 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z kardeÅŸim ÅŸehit oldular."

BabasÄ± ise, "Hamile olan diÄŸer kÄ±zÄ±mdan hala haber alamadÄ±m. Ä°dlib'in Kafar Zeyta bölgesinde bir hastanede bulunduÄŸunu biliyorum sadece. SaldÄ±rÄ± sonucu sÄ±rtÄ±na ÅŸarapnel parçasÄ± isabet eden damadÄ±m da yine Ä°dlib'de tedavi görüyor. Buraya yaralÄ± 5 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±m ve ayaklarÄ± kopan oÄŸlum Abdülbasit'le birlikte geldik" diye konuÅŸtu.