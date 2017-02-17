ÅžanlÄ±urfa yolunda 300 kiÅŸi mahsur kaldÄ±

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Siverek ilÃ§esinde, KaracadaÄŸ BÃ¶lgesi'nde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ã§oÄŸunluÄŸu Ã¶ÄŸrenciler ve Ã¶ÄŸretmenlerden oluÅŸan yaklaÅŸÄ±k 300 kiÅŸi yolda mahsur kaldÄ±

AlÄ±nan bilgiye göre, ÅžanlÄ±urfa ve DiyarbakÄ±r'dan gezi amaçlÄ± Siverek'e 45 kilometre uzaklÄ±ktaki KaracadaÄŸ Kayak Merkezi'ne giden grup, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipiye yakalandÄ±.

AraçlarÄ±nda bekleyen vatandaÅŸlarÄ±n telefonla yardÄ±m istemesi üzerine bölgeye, AFAD, ÅžanlÄ±urfa BüyükÅŸehir Belediye, KarayollarÄ± ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

AFAD Ä°l Müdürü Mahmut Söylemez, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ÅžanlÄ±urfa ve DiyarbakÄ±r'dan kayaÄŸa giden çoÄŸunluÄŸunu öÄŸrenci ve öÄŸretmenlerin oluÅŸturduÄŸu 300 kiÅŸinin bölgede aniden baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle mahsur kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

AFAD koordinasyonunda bölgeye ekipleri yönlendirdiklerini belirten Söylemez, kapanan yolun iÅŸ makineleriyle açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve mahsur kalanlarÄ±n kontrollü bir ÅŸekilde bölgeden tahliye edilmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Mahmut Söylemez, bölgede çalÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸini de sözlerine ekledi.