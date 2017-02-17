TerÃ¶ristlerin hain planÄ± son anda engellendi

Mardin-DiyarbakÄ±r karayolunda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK tarafÄ±ndan yola dÃ¶ÅŸenen patlayÄ±cÄ± imha edildi

DiyarbakÄ±r karayolunun 40'ncÄ± kilometresinde PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan yola tuzaklanan 1 tonluk el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, ihbar üzerine bulunarak kontrollü ÅŸekilde imha edildi. Bu kez faciadan dönülen aynÄ± bölgede daha önce de yola döÅŸenen patlayÄ±cÄ±nÄ±n PKK'lÄ± teröristler tarafÄ±ndan uzaktan kumanda ile patlatÄ±lmasÄ± sonucu 3 asker ÅŸehit olmuÅŸ, 3 asker yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°hbar üzerine Mardin-DiyarbakÄ±r karayolunun 40'ncÄ± kilometresinde bulunan MazÄ±daÄŸÄ± Ä°lçesi'ne baÄŸlÄ± YeÅŸilköy yakÄ±nlarÄ±nda PKK'lÄ±larÄ±n yola tuzakladÄ±ÄŸÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± güvenlik güçlerinin yaptÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa çalÄ±ÅŸma ardÄ±ndan tespit edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldÄ±ktan sonra DiyarbakÄ±r-Mardin karayolunu iki yönlü trafiÄŸe kapattÄ±. Yolun kapalÄ± olmasÄ±ndan dolayÄ±, iki yönde yaklaÅŸÄ±k 2 kilometrelik araç kuyruÄŸu oluÅŸtu. Çevrede güvenlik önlemi alÄ±ndÄ±ktan sonra sevk bölgeye edilen bomba imha uzmanlarÄ±, PKK'lÄ±larÄ±n karayoluna tuzakladÄ±ÄŸÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± kontrollü patlatarak imha etti.

PatlayÄ±cÄ±nÄ±n imha edildiÄŸi yerde 30 metre çapÄ±nda derin bir çukurun oluÅŸmasÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n büyüklüÄŸünü ortaya koydu. Güvenlik güçleri, tuzaklanan patlayÄ±cÄ±nÄ±n 1 tonunun üzerinde olduÄŸunu belirtti. PatlayÄ±cÄ±nÄ±n imhasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Mardin-DiyarbakÄ±r karayolu yeniden kontrollü bir ÅŸekilde trafiÄŸe açÄ±ldÄ±.

AÅŸnÄ± bölgede 14 Ekim 2016'da PKK'lÄ± teröristlerin karayoluna yerleÅŸtirdiÄŸi patlayÄ±cÄ±yÄ± uzaktan kumandayla infilak ettirmeleri sonucu 3 asker ÅŸehit olmuÅŸ, 3 asker yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.