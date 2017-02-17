FlaÅŸ Didim katili bakÄ±n nerede yakalandÄ±

Didim'de 3 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra ortadan kaybolan katil bir su kanalÄ±nda yakalandÄ±

AydÄ±n'Ä±n Didim ilçesinde iki günde 3 kiÅŸiyi öldürdükten sonra firar eden ÅŸahÄ±s, Söke ilçesinde silahlÄ± çatÄ±ÅŸmaya girdiÄŸi polis ekipleri tarafÄ±ndan su kanalÄ±nda yakalandÄ±.Edinilen bilgiye göre, Didim'de dün Didim Su SporlarÄ± DerneÄŸi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Metin Diler (65) ve bugün ise YaÅŸar Kaya (45) ile Åžamil Olca'yÄ± (30) silahla öldürdükten sonra firar eden cinayet zanlÄ±sÄ± Kadir K'nin (27) gasp ettiÄŸi araçla Didim'den çÄ±kÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirleyen polis ekipleri güzergahlarda önlem aldÄ±. Polis ekipleri Söke'nin iki giriÅŸ noktasÄ± olan Söke-Milas karayolu ile YenidoÄŸan Mahallesi Cezaevi KavÅŸaÄŸÄ±nda barikat kurdu. Polisleri karÅŸÄ±sÄ±nda gören zanlÄ± Kadir K., ilk önce aracÄ±yla kaçmaya çalÄ±ÅŸtÄ± ancak baÅŸarÄ±lÄ± olamayacaÄŸÄ±nÄ± anlayÄ±nca araçtan inerek yaya olarak kaçmaya baÅŸladÄ±.

POLÄ°SLE ÇATIÅžTI

Karayolunun yanÄ±ndan geçen boÅŸ su kanalÄ±na giren Kadir K., karanlÄ±ktan da faydalanarak izini kaybettirmek istedi. Kanal çevresinde geniÅŸ çaplÄ± arama baÅŸlatan polis ekipleri zanlÄ±yÄ± bir noktada kÄ±stÄ±rdÄ±. YakalanacaÄŸÄ±nÄ± anlayan zanlÄ± ile polisler arasÄ±nda kÄ±sa süreli silahlÄ± çatÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±.

YaÅŸanan çatÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan gizlendiÄŸi su kanalÄ±nda yakalanan zanlÄ± Kadir K., Söke Devlet Hastanesi'nde saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü'ne sevk edildi.