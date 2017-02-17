Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/02/2017 21:37

KayalÄ±klarda mahsur kalan keÃ§iler iÃ§in seferber oldular

keÃ§i kurtarma operasyonu

AFAD ekipleri, Sivas'Ä±n DivriÄŸi ilÃ§esindeki kayalÄ±klarda mahsur kalan 2 keÃ§iyi kurtardÄ±

Sivas'Ä±n DivriÄŸi ilçesinde bir mezrada 2 gündür kayalÄ±klarda mahsur kalan 2 keçi, Sivas Afet ve Acil Durum MüdürlüÄŸü (AFAD) ekiplerince kurtarÄ±ldÄ±.Ali Ä°skender Gök, DivriÄŸi ilçesi ÇiÄŸdemli köyü Dazlak mezrasÄ±nda keçilerini otlatÄ±rken sürüden ayrÄ±lan 2 keçi indiÄŸi kayalÄ±klarda mahsur kaldÄ±. Gök, 112 Acil ÇaÄŸrÄ± Merkezini arayarak yardÄ±m istedi. Sivas'tan yola çÄ±kan ekipler mezraya ulaÅŸtÄ±.Bellerine baÄŸladÄ±klarÄ± ip yardÄ±mÄ±yla kayalÄ±klara inen AFAD ekipleri, yaklaÅŸÄ±k 4 saat süren çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan 2 keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.

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