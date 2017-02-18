Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 18/02/2017 14:21

ViranÅŸehir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

viranÅŸehir patlama

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ViranÅŸehir ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Ã¶nemli geliÅŸmeler yaÅŸandÄ±

YeniÅŸehir Mahallesi’nde hakim, savcÄ± ve zabÄ±t katipleri ile emniyet mensuplarÄ±nÄ±n oturduÄŸu SavcÄ±lar Sitesi’nin bulunduÄŸu sokaÄŸa, akÅŸam saatlerinde PKK’lÄ± bir terörist tarafÄ±ndan park edilen bomba yüklü araç, saat 20.30 sÄ±ralarÄ±nda uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Ä°lçenin her yerinden duyulan, kulaklarÄ± saÄŸÄ±r eden patlamada, lojman ile çevredeki binalar ve park halindeki çok sayÄ±da araçta hasar meydana geldi. PatlamanÄ±n ardÄ±ndan bölgeye çok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Polis, bölgede güvenlik önlemi alÄ±p, ikinci bir patlamaya karÅŸÄ±n vatandaÅŸlarÄ± olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±. SaldÄ±rÄ±da 17 kiÅŸi yaralanÄ±rken, çok sayÄ±da kiÅŸi ise sesin ÅŸiddetiyle ÅŸoka girip iÅŸitme kaybÄ± yaÅŸadÄ±.

SALDIRININ ALTINDAN PKK ÇIKTI!

ÅžanlÄ±urfa Valisi Güngör Azim Tuna, ViranÅŸehir'de 2 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n PKK terör örgütü tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirildiÄŸinin deÄŸerlendirildiÄŸini, soruÅŸturma kapsamÄ±nda 26 ÅŸüphelinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Tuna, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, YeniÅŸehir Mahallesi'nde dün gerçekleÅŸtirilen patlamanÄ±n ardÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bu kapsamda olayda kullanÄ±lan bomba yüklü aracÄ±n Mardin'in Derik ilçesinden getirildiÄŸinin tespit edildi.

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