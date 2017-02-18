ViranÅŸehir'de ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Ahmet'in annesinin zor anlarÄ±

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ViranÅŸehir ilÃ§esindeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan 11 yaÅŸÄ±ndaki Ahmet Oktay GÃ¼nak'Ä±n annesi oÄŸlunun cenazesini alÄ±rken zor anlar yaÅŸadÄ±

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ViranÅŸehir ilçesindeki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan 11 yaÅŸÄ±ndaki Ahmet Oktay Günak'Ä±n annesi Mukaddes Günak, "OÄŸlum cennetlik, onlar kendini düÅŸünsün. Ben ÅŸehit verdim." dedi.ViranÅŸehir ilçesindeki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ahmet Oktay Günak'Ä±n ailesi, otopsisi tamamlanan çocuklarÄ±nÄ±n cenazesini ÅžanlÄ±urfa Adli TÄ±p Kurumundan aldÄ±.Günak'Ä±n çok sayÄ±da yakÄ±nÄ±nÄ±n geldiÄŸi Adli TÄ±p Kurumu önünde Kürtçe ve Türkçe aÄŸÄ±tlar yakÄ±ldÄ±.

"Vatan saÄŸolsun" diyerek sÄ±k sÄ±k haykÄ±ran anne 26 yaÅŸÄ±ndaki Mukkaddes Günak, "Ä°ki çocuÄŸum daha var. Ben onlarÄ± da ÅŸehit veririm. Gönülleri hoÅŸ olmasÄ±n. AteÅŸ burama düÅŸtü. Ä°nÅŸallah onlara da ateÅŸ düÅŸer." diyerek gözyaÅŸÄ± döktü.

Mukaddes Günak, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, oÄŸlunu ÅŸehit verdiÄŸini söyledi.Teröristlere beddua eden Günak, "Allah belalarÄ±nÄ± versin. OnlarÄ±n da çocuklarÄ± bizimki gibi olsun inÅŸallah. Ben piÅŸman deÄŸilim, ben ÅŸehit verdim. OÄŸlum cennetlik, onlar kendini düÅŸünsün. Benim ciÄŸerim yanmÄ±yor, ÅŸehit annesiyim." diye konuÅŸtu.Günak, oÄŸlunun cenazesinin çÄ±karÄ±lÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda, "Ah Oktay ah, sen daha küçücüksün. Seni böyle mi görecektim?" dedikten sonra fenalÄ±k geçirdi.Günak'Ä±n cenazesini alan aile, merkez Haliliye ilçesindeki Asri MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defin iÅŸlemleri için götürdü.