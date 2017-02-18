Deprem bÃ¶lgesinde bu kez onlarca gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

Son gÃ¼nlerde art arda yaÅŸanan depremler nedeniyle vatandaÅŸÄ±n hayatÄ±nÄ±n durduÄŸu Ã‡anakkale'nin AyacÄ±k ilÃ§esinde bu kez 65 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na geçme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 65 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.Sahil güvenlik unsurlarÄ±, Sivrici burnu açÄ±klarÄ±ndan bir botun denize açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen "SAGET-35" bot komutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, aralarÄ±nda kadÄ±n ve çocuklarÄ±n da bulunduÄŸu Suriye, Kamerun, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine, Mali, Filistin, Senegal ve BangladeÅŸ uyruklu 65 kiÅŸiyi yakaladÄ±.Buradan Küçükuyu Sahil Güvenlik RÄ±htÄ±mÄ±'na getirilen 65 kiÅŸiye giysi ve yiyecek yardÄ±mÄ±nda bulunuldu.Ä°fadeleri alÄ±nan yabancÄ± uyruklular iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AyvacÄ±k YabancÄ±lar Geri Gönderme Merkezine götürüldü.