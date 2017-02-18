FETÃ– ÅŸÃ¼phelileri Yunanistan'a kaÃ§mak isterken yakalandÄ±

Ã‡eÅŸme ilÃ§esinden yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'a kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan 2 FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi yakalandÄ±

Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, ÇeÅŸme ilçesi açÄ±klarÄ±nda insan kaçakçÄ±larÄ±na ait olduÄŸu belirlenen bir bota müdahale etti. Botta bulunan 11 kiÅŸinin Türk vatandaÅŸÄ±, 1'nin ise Suriyeli olduÄŸu ve yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n SakÄ±z adasÄ±na geçmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± tespit edildi.

YapÄ±lan kimlik sorgulamasÄ±nda ise teknede bulunanlardan O.D. ile Åž.U.'nun deÄŸiÅŸik yÄ±llarda polis akademilerinde öÄŸretim üyesi olarak görev yaptÄ±klarÄ±, FETÖ/PDY'ye üye olmak ve anayasal düzeni zorla deÄŸiÅŸtirmek" suçlarÄ±ndan haklarÄ±nda yakalama kararÄ± bulunduÄŸu belirlendi.

DiÄŸer 11 kiÅŸinin de O.D ve Åž.U'nun eÅŸ ve çocuklarÄ± olduÄŸu tespit edilirken Suriye uyruklu kiÅŸinin yasa dÄ±ÅŸÄ± geçiÅŸi organize ettiÄŸi bildirildi.

O.D ve Åž.U'nun, 17-25 AralÄ±k süreci sonrasÄ± deÅŸifre olmamalarÄ± için polis akademilerinden örgütün talimatÄ±yla ayrÄ±ldÄ±klarÄ±, Åž.U'nun Kars KaÄŸÄ±zman Üniversitesi ve O.D.'nin Tokat GaziosmanpaÅŸa Üniversitesi'nde görevlendirildikleri ileri sürüldü.GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheliler, sorgularÄ± için Ä°zmir Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesine teslim edildi.