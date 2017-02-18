Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 18/02/2017 14:32

Kapadokya'da balon faciasÄ± 1 Ã¶lÃ¼ var

kapadokya

Kapadokya'da bu sabah meydana gelen balon kazasÄ± sonucunda DanimarkalÄ± turist 54 yaÅŸÄ±ndaki Jensen Benny Karl hayatÄ±nÄ± kaybetti

Bölgedeki ilk ÅŸirketlerinden Kaya Balloons'a ait sÄ±cak hava balona bu sabah erken saatlerde çoÄŸu turist 20 müÅŸteriyle Kapadrokya turu için havalandÄ±. Saat 08.30 sÄ±ralarÄ±nda turu tamamlayan pilot, Göreme Beldesi KaradaÄŸ Bölgesi'ne iniÅŸe geçti. Hava koÅŸullarÄ±nÄ±n da etkisiyle sert iniÅŸ yapan balonda bulunanlardan Jensen Benny Karl, bir anlÄ±k dalgÄ±nlÄ±kla balondaki tutunma yerlerini bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± için sepetten düÅŸtü.

BaÅŸÄ±nÄ± kayaya çarpan ve vücudunda kÄ±rÄ±klar olan Jensen Benny Karl'a, ihbar üzerine gelen 112 Acil ekibi yaptÄ±ÄŸÄ± ilk müdahaleyi yaptÄ±. Ambulansla hemen Özel Kapadokya Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan DanimarkalÄ± turist Jensen Benny Karl, doktorlarÄ±n tüm çabasÄ±na karÅŸÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

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