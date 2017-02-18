Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 18/02/2017 14:42

Irak'Ä±n kuzeyinde terÃ¶ristlere ait 12 hedef imha edildi

terÃ¶r hedefleri saldÄ±rÄ±

Irak'Ä±n kuzeyi Kandil, Zap ve Metina bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ± sonucunda terÃ¶ristlere ait 12 hedef imha edildi

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaÅŸ uçaklarÄ±yla Irak'Ä±n kuzeyi Kandil, Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatÄ±nda teröristlerin içinde bulunduÄŸu 12 sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±nak imha edildi.Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, dün 20.00-20.23 saatleri arasÄ±nda Irak'Ä±n kuzeyindeki Kandil, Zap ve Metina bölgelerine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaÅŸ uçaklarÄ± ile hava harekatÄ± düzenlendi.Hava harekatÄ±nda bölgede tespit edilen, teröristlerin içinde bulunduÄŸu 12 hedef (sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±nak) ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak, imha edildi.Görevlerini baÅŸarÄ±yla tamamlayan savaÅŸ uçaklarÄ±, emniyetle üslerine döndü.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Ahmet Oktay GÃ¼nak

TerÃ¶rÃ¼n 11 yaÅŸÄ±ndaki kurbanÄ± Ahmet sonsuzluÄŸa uÄŸurlandÄ±

ViranÅŸehir'deki bombalÄ± araÃ§la dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden 11 yaÅŸÄ±ndaki Ahmet Oktay GÃ¼nak son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

mardin haberleri

TerÃ¶ristlerin hain planÄ± geÃ§ olmadan ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Mardin-DiyarbakÄ±r karayoluna terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK tarafÄ±ndan tuzaklanan kilolarca patlayÄ±cÄ± imha edildi

bahar havasÄ±

MÃ¼jde hava sÄ±caklÄ±klarÄ± 10 dereceye kadar artacak

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n son dakika aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re hava sÄ±caklÄ±klarÄ± 10 dereceye kadar artÄ±ÅŸ gÃ¶sterecek