Irak'Ä±n kuzeyinde terÃ¶ristlere ait 12 hedef imha edildi

Irak'Ä±n kuzeyi Kandil, Zap ve Metina bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ± sonucunda terÃ¶ristlere ait 12 hedef imha edildi

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaÅŸ uçaklarÄ±yla Irak'Ä±n kuzeyi Kandil, Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatÄ±nda teröristlerin içinde bulunduÄŸu 12 sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±nak imha edildi.Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, dün 20.00-20.23 saatleri arasÄ±nda Irak'Ä±n kuzeyindeki Kandil, Zap ve Metina bölgelerine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaÅŸ uçaklarÄ± ile hava harekatÄ± düzenlendi.Hava harekatÄ±nda bölgede tespit edilen, teröristlerin içinde bulunduÄŸu 12 hedef (sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±nak) ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak, imha edildi.Görevlerini baÅŸarÄ±yla tamamlayan savaÅŸ uçaklarÄ±, emniyetle üslerine döndü.