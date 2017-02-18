MÃ¼jde hava sÄ±caklÄ±klarÄ± 10 dereceye kadar artacak

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n son dakika aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re hava sÄ±caklÄ±klarÄ± 10 dereceye kadar artÄ±ÅŸ gÃ¶sterecek

Ä°stanbul'da sÄ±caklÄ±k 10 dereceyi bulacak. Ä°zmir geçirdiÄŸi aÄŸÄ±r kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ±nÄ±n üzerine bahara erken giriyor. SÄ±caklÄ±k 15 dereceye ulaÅŸacak. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda Adana ve Antalya ise adeta ÅŸubat ayÄ±nda yaz günleri yaÅŸayacak.

Meteoroloji'den yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batÄ± kesimleri parçalÄ± ve çok bulutlu, Edirne, KÄ±rklareli, TekirdaÄŸ, Çanakkale ve Ä°stanbul çevreleri ile BalÄ±kesir ve Ä°zmir’in batÄ± ilçelerinin hafif yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doÄŸu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yurdun kuzey, iç ve doÄŸu kesimlerinde hissedilir derecede (5 ila 10 derece) artacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± bulutlu 8

Ä°stanbul: Az bulutlu yarÄ±n zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yaÄŸmurlu 10

Bursa: Az bulutlu zamanla parçalÄ± bulutlu 14

Ä°zmir: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, akÅŸam saatlerinden sonra batÄ± ilçeleri hafif saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 15

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu 16

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu 15

Samsun: ParçalÄ± ve az bulutlu 11

Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu 10

Erzurum: Az bulutlu -4

DiyarbakÄ±r: Az bulutlu 7