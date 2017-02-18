Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 18/02/2017 15:53

TerÃ¶ristlerin hain planÄ± geÃ§ olmadan ortaya Ã§Ä±ktÄ±

mardin haberleri

Mardin-DiyarbakÄ±r karayoluna terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK tarafÄ±ndan tuzaklanan kilolarca patlayÄ±cÄ± imha edildi

Mardin-DiyarbakÄ±r karayoluna teröristler tarafÄ±ndan tuzaklanan 250 kilogram el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, kontrollü bir ÅŸekilde imha edildi.Mardin ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, "Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca yapÄ±lan istihbari çalÄ±ÅŸmalarÄ± neticesinde, Mardin-DiyarbakÄ±r Yolu YeÅŸilköy yolu ayÄ±rÄ±mÄ±nda patlayÄ±cÄ± döÅŸendiÄŸi tespit edilmiÅŸtir. Olay yerinde çevre güvenlik tedbirleri alÄ±narak karayolu çift taraflÄ± olarak ulaÅŸÄ±ma kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. PatlayÄ±cÄ± madde imha timi vasÄ±tasÄ±yla 250 kilogram kablo düzenekli patlayÄ±cÄ± kontrollü olarak imha edilmiÅŸ olup patlama sonrasÄ± 5 metre çapÄ±nda 2 metre derinliÄŸinde bir çukur oluÅŸmuÅŸtur. Ä°limizde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n da desteÄŸi ile terörle mücadele ve halkÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±na yönelik gerekli bütün tedbirler en üst seviyede alÄ±nmaktadÄ±r" denildi.

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