TerÃ¶rÃ¼n 11 yaÅŸÄ±ndaki kurbanÄ± Ahmet sonsuzluÄŸa uÄŸurlandÄ±

ViranÅŸehir'deki bombalÄ± araÃ§la dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden 11 yaÅŸÄ±ndaki Ahmet Oktay GÃ¼nak son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ViranÅŸehir ilçesinde bombalÄ± araçla düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden 11 yaÅŸÄ±ndaki Ahmet Oktay Günak, Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ ile GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Çelik'in de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cenaze töreninin ardÄ±ndan son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ViranÅŸehir ilçesindeki savcÄ±lar sitesinde bombalÄ± araçla düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden 11 yaÅŸÄ±ndaki Ahmet Oktay Günak'Ä±n cenazesi otopsi iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan ÅžanÄ±lurfa Yeni Aile MezarlÄ±ÄŸÄ±na getirildi. BabasÄ± ViranÅŸehir Adliyesinde zabÄ±t katibi olan Günak'Ä±n cenazesi, ÅžanlÄ±urfa Yeni Aile MezarlÄ±ÄŸÄ± cami avlusunda öÄŸle namazÄ±nÄ± müteakip kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan defnedildi.

Tabutu Türk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lan Ahmet Oktay Günak'Ä±n cenaze törenine, Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Çelik, ÅžanlÄ±urfa Valisi Güngör Azim Tuna, Haliliye Belediye BaÅŸkanÄ± Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Ekinci, 20. ZÄ±rhlÄ± Tugay KomutanÄ± Ä°smail HakkÄ± Köseali, Akçakale Belediye BaÅŸkanÄ± Abdulhakim Ayhan, AK Parti Ä°l BaÅŸkanÄ± Zeynel Abidin Beyazgül, Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan TaÅŸaltÄ±n ile ÅžanlÄ±urfa milletvekileri askeri erkan polis, mülkü amirler ve yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±.